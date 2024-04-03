موعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2024/2025 وشروط القبول

موعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد، مدارس المصرية اليابانية هي واحدة من أكبر مدارس اللغات الحكومية الموجودة في مصر تمتلك العديد من الفروع في جميع محافظات مصر تم الإعلان من قبل الصفحات الرسمية الخاصة بالمدارس عن بدء فتح باب التقديم الخاصة باستقبال الطلاب الجدد لعام 2024/2025 والذي سوف يكون بدايته في منتصف شهر أبريل 2024 وفقًا لمجموعة من الشروط والقواعد الموضوعة من قبل إدارة المدارس سوف يتم استقبال الطلاب.

موعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد

أعلنت ‏وزارة التربية والتعليم عن موعد فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية للغات للعام الدراسي 2024/2025 ليكون التقديم في منتصف شهر أبريل الحالي وبمجرد الإعلان عن بدء التقديم سوف يتم طرح الرابط الخاصة بالتقديم بشكل إلكتروني وسوف يتم استقبال الطلاب في مرحلة رياض الأطفال الخاصة بالمستوى الأول في جميع الفروع الخاصة بالمدارس في جميع محافظات مصر.

‏شروط القبول في المدارس المصرية اليابانية

قامت ‏إدارة مدارس اليابانية المصرية بوضع مجموعة من الشروط لكي يتم قبول الطلاب بها:

‏من أهم شروط هو أن يكون طلاب مصريين وحاملين الجنسية المصرية.

‏يشترط أيضًا أن يتم التقديم من خلال البوابة الخاصة بالمدارس التي تم الإعلان عنها وسوف يتم قبول الطلاب بالأولوية وفقًا للشروط الموضوعة وأيضا أي وسيلة تقديم أخرى يتم رفضها.

‏لابد أن يتم الالتزام بالمواعيد المحددة لعملية التقديم.

‏يجب أن يتم التزام بمحل الإقامة المسجل أثناء عملية التقديم وفي حالة وجود أي تغيير لابد أن يتم إعلام المدارس بذلك.

مصروفات المدارس اليابانية في مصر

‏تم الإعلان عن المصروفات الخاصة بالمدارس اليابانية المصرية لهذا العام: