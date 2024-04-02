“هُنـــا” رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024 والشروط المطلوبة

يرغب العديد من المواطنين من القيام بحجز البطاقة الموحدة في العراق، حيث إن ذلك جاءت ضمن تسهيلات شؤون البطاقة الموحدة داخل الدولة، وتسهيلاً على المواطنين في إنهاء مثل هذه الإجراءات إلكترونيًا، دون الذهاب إلى أي مكان، إضافة إلى أن الحكومة أطلقت رابط الحجز، وكذلك بعض الخطوات التي يجب مراعاتها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

تتمثل أهم خطوات القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة داخل دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع شؤون البطاقة الوطنية.

النقر على قسم خدمات البطاقة الوطنية.

الضغط على أيقونة “حجز مواعيد البطاقة”.

تظهر أمامك الأيام والأوقات المتاحة لحجز البطاقة الوطنية الموحدة.

إدخال رقم الهاتف في الخانة الخاصة بذلك.

الضغط على أيقونة “طباعة إيصال الحجز”.

لتتمكن في النهاية حجز الموعد وطباعته بكل سهولة.

ما هي شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة؟

من أبرز الشروط التي يجب الإعتماد عليها عند القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة داخل دولة العراق، ما جاء على النحو الأتي:-