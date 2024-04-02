خليك عارف كل حاجة عن عربيتك.. الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 بالمجان.. خطوات جديدة لسداد الغرامة بـ الرقم القومي

شهدت كلمات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 انتشاراً واسعاً عبر مختلف محركات البحث على الإنترنت، في الوقت الذي قامت فيه نيابة المرور بإطلاق موقع إلكتروني لمساعدة قائدي السيارات في الاطلاع على مخالفات المرور ورخص السيارات مجاناً باستخدام رقم اللوحة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم التظلمات وسداد رسوم المخالفات عبر الهاتف من المنزل دون الحاجة لزيارة نيابة المرور، ويأتي هذا بين السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم اللوحة

للتحقق من المخالفات المرورية التي ارتكبها قائد السيارة باستخدام الرقم القومي، يمكن الدخول مجانًا إلى موقع النيابة العامة واتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الولوج إلى الموقع الرسمي للنيابة العامة .

. الخطوة الثانية: اختيار “بيانات المرور” الموجودة على يمين الشاشة.

الخطوة الثالثة: اختيار “الاستعلام عن مخالفات السيارة برقم اللوحة”.

الخطوة الرابعة: إدخال رقم اللوحة الخاص بالسيارة، مع بدء الكتابة بالأرقام ثم الحروف.

الخطوة الخامسة: النقر على “إجمالي المخالفات” الموجودة على يمين الشاشة.

خطوات التظلم على مخالفات المرور 2024 بالرقم القومي

للتظلم على المخالفات المرورية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع نيابة المرور المخصص. الخطوة الثانية: النقر على كلمة “التظلم على المخالفة”، ثم اختيار نوع التظلم على الرخصة. الخطوة الثالثة: إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة، ثم الضغط على كلمة “تفاصيل المخالفة”. الخطوة الرابعة: سيتم عرض جميع المخالفات التي ارتكبها قائد السيارة على الشاشة. الخطوة الخامسة: بعد الموافقة على شروط الخدمة، يجب النقر على كلمة “إرسال الطلب”. الخطوة السادسة: سيتم عرض إيصال التظلم على الشاشة، ويجب الاحتفاظ بالرقم الخاص بالخدمة لمتابعة المراجعة في وقت لاحق. الخطوة السابعة: سيتم إرسال نتيجة التظلم عبر رقم الهاتف المحمول المسجل.

سداد مخالفات المرور عبر الإنترنت 2024

بعد اكتمال جميع خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 وتقديم التظلمات، سيتم عرض قيمة المخالفات النهائية التي يجب على مالك السيارة دفعها على الشاشة، وذلك عبر موقع نيابة المرور، ويتبع ذلك الخطوات التالية:

تسجيل اسم صاحب السيارة رباعيًا في المكان المخصص على الشاشة.

تسجيل العنوان الخاص بمالك السيارة، واسم المرور التابع له، وأرقام وحروف السيارة التي تم الاستعلام عنها.

دفع قيمة المخالفة عبر موقع نيابة المرور باستخدام بطاقة الائتمان، أو من خلال جهاز فوري.

قرارات جديدة بشأن النظلم

في سبيل الحفاظ على سرية بيانات السيارة، فقد قامت نيابة المرور بتنفيذ إجراءات جديدة للتحقق وتقديم التظلمات بشأن مخالفات رخصة السيارة أو القيادة، وتتضمن هذه الإجراءات الحاجة لإدخال الرقم القومي ورقم الهاتف الخاص بقائد السيارة، حتى يمكن عرض إجمالي المخالفات المسجلة في المرور.