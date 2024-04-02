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رابط كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية pdf لدى منصة مظلتي بالعراق الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة 2024
رابط كشوفات أسماء الرعاية الاجتماعية pdf لدى منصة مظلتي بالعراق الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة 2024
عملت الحكومة العراقية على توفير برنامج الرعاية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة وتأمين لها حياة كريمة، كما حرصت الحكومة على أن يكون دعم هذا البرنامج للفئات الأكثر احتياجًا مثل الأفراد الذين لا يمتلكون رواتب شهرية ثابتة أو رواتب عالية كذلك الذين يعانون قلة الدخل الشهري مما يجعلهم غير قادرين على تأمين الحاجات والمتطلبات الأساسية ليتمكنوا من عيش حياة طبيعية في ظل سوء الظروف الاقتصادية.
كيفية تنزيل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
في بداية الأمر على الرغم من عدم ظهور أسماء المشمولين في الرعاية حتى الآن، إلا أنه يمكن للمواطنين في العراق الاستعلام عن قوائم الأسماء بشكل إلكتروني، وكانت الوزارة قد أتاحت هذه الطريقة الإلكترونية حرصًا منهم على راحة المواطنين، وفي السطور القادمة نتحدث عن خطوات الاستعلام عن قوائم أسماء المشمولين التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، وهي كالآتي:
- التوجه إلى الرابط الخاص بمنصة مظلتي في عموم العراق.
- النقر فوق رابط المنصة ثم البدء بتسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة.
- الآن يتم الدخول إلى الصفحة الرئيسية بعدها قم بالضغط على أيقونة “استعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.
- ثم قم بتحديد اسم المحافظة العراقية التي تنتمي إليها.
- سوف تظهر لك المعلومات التي تود الاستعلام عنها، مع إمكانية تحميل قوائم أسماء المشمولين من خلال النقر فوق زر تحميل ملف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.
شروط قبول طلب المواطن في الرعاية الاجتماعية
- من أبرز شروط القبول هو أن يكون الشخص موجود في العراق بشكل دائم، كما يجب أن يكون لديه جنسية عراقية.
- يشترط أن يكون المستفيد لا يمتلك عمل أو وظيفة حكومية أو خاصة يتقاضى منها مبلغ عالي يمنع صرف دعم الرعاية الاجتماعية.
- كذلك عدم وجود دخل شهري ثابت للمتقدم يتعدى الحد المانع لصرف دعم الرعاية الاجتماعية.
- كما يجب أن يكون عدد أفراد أسرة المستفيد على الأقل أربعة أشخاص لكي يتم قبوله في دعم الرعاية.
- من الضروري ألا يقل عمر المستفيد عن 15 عام للنساء و18 عام للرجال.
- كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام للنساء و60 عام للرجال.