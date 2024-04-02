بأقل تكلفة..طريقة عمل المعمول بالتمر بالمنزل بمذاق وطعم أحلى من الحلواني

هناك أكثر من طريقة لتحضير المعمول بالتمر بنكهته الشهية وطعمه اللذيذ، وترغب ربات البيوت في إيجاد الطريقة الأفضل والأسهل لإعداد المعمول، وعلى الرغم من توافر معمول التمر في الأسواق إلا أن الذي يتم إعداده في البيت ألذ وأشهى، ويتميز هذا الصنف المفضل لدى الكبار والصغار بسهولة تحضيره كما أن مكوناته متوفرة وبسيطة، وفي مقالنا هذا نقدم لكِ طريقة تحضير ألذ معمول بالتمر بالخطوات.

ما هي طريقة عمل المعمول بالتمر في البيت بالخطوات

نذكر لكم اليوم المقادير اللازمة لتحضير معمول التمر، كما سنوضح لكِ طريقة تحضيره خطوة بخطوة:

مكونات معمول التمر

كيلو جرام دقيق.

250 جرام زبدة.

ملعقتان كبيرتان سمنة.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة خميرة.

نصف كوب حليب بودرة.

ربع كوب سكر.

تمر للحشوة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كيفية تحضير المعمول بالتمر