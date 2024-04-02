مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قانون البناء الجديد 2024.. قوم ابني لعيالك يلا مستني ايه!!

نظرًا للفوائد التي يقدمها وإجراءات الترخيص الشاملة التي يتطلبها، يعد تشريع البناء الجديد من بين العناصر الأكثر شهرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة واتخذت الحكومة أيضًا هذا القرار من أجل القضاء التام على جميع أشكال مخالفات البناء، بما في ذلك قضايا إعادة التصميم وجودة الإسكان وحياة جميع المواطنين بشكل عام، وتحسين نوعية حياتهم وتعزيز النمو وقال إنه في المثال السابق، قدمت وزارة التنمية المحلية للسكان إرشادات حول كيفية تسهيل قانون البناء رسميًا وهو موضوع سنناقشه بالكامل في المقال ومن أشهر القنوات التي تم تسريبها رسميًا هو قانون البناء الجديد، الذي يسمح لنا بالبناء على أي مناطق زراعية العمليات الأساسية في البناء هو الحصول على تصريح رسمي ودفع 2000 جنيه رسوم أساسية وبعد معاينة الأرض، كلف مجلس النواب الحكومة المصرية بتقديم التخليص المبدئي لكن الأذونات الهندسية تصل إلى سبعمائة جنيه.

الأوراق اللازمة للحصول على رخصة البناء في عام 2024

في الواقع، لكي نتمكن من الحصول على رخصة البناء لعام 2024 مباشرة، نحتاج إلى المستندات المهمة حقًا التالية:

في البداية، يجب إعداد الأوراق الأساسية بناءً على الموقع الرسمي للأرض.

يجب إبراز بطاقة التعريف الوطنية بصورة رسمية.

لكي نتمكن من التطوير على الأرض، يجب تقديم وثائق رسمية تثبت الملكية.

ما هي المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها للحصول على رخصة البناء؟

في الواقع، يجب استيفاء المتطلبات الأساسية التالية حتى نتمكن من الحصول على رخصة بناء: