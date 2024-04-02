مفاجأة من العيار الثقيل بشأن قانون البناء الجديد 2024.. قوم ابني لعيالك يلا مستني ايه!!
نظرًا للفوائد التي يقدمها وإجراءات الترخيص الشاملة التي يتطلبها، يعد تشريع البناء الجديد من بين العناصر الأكثر شهرة التي ظهرت في السنوات الأخيرة واتخذت الحكومة أيضًا هذا القرار من أجل القضاء التام على جميع أشكال مخالفات البناء، بما في ذلك قضايا إعادة التصميم وجودة الإسكان وحياة جميع المواطنين بشكل عام، وتحسين نوعية حياتهم وتعزيز النمو وقال إنه في المثال السابق، قدمت وزارة التنمية المحلية للسكان إرشادات حول كيفية تسهيل قانون البناء رسميًا وهو موضوع سنناقشه بالكامل في المقال ومن أشهر القنوات التي تم تسريبها رسميًا هو قانون البناء الجديد، الذي يسمح لنا بالبناء على أي مناطق زراعية العمليات الأساسية في البناء هو الحصول على تصريح رسمي ودفع 2000 جنيه رسوم أساسية وبعد معاينة الأرض، كلف مجلس النواب الحكومة المصرية بتقديم التخليص المبدئي لكن الأذونات الهندسية تصل إلى سبعمائة جنيه.
الأوراق اللازمة للحصول على رخصة البناء في عام 2024
في الواقع، لكي نتمكن من الحصول على رخصة البناء لعام 2024 مباشرة، نحتاج إلى المستندات المهمة حقًا التالية:
- في البداية، يجب إعداد الأوراق الأساسية بناءً على الموقع الرسمي للأرض.
- يجب إبراز بطاقة التعريف الوطنية بصورة رسمية.
- لكي نتمكن من التطوير على الأرض، يجب تقديم وثائق رسمية تثبت الملكية.
ما هي المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها للحصول على رخصة البناء؟
- في الواقع، يجب استيفاء المتطلبات الأساسية التالية حتى نتمكن من الحصول على رخصة بناء:
- يجب أن تأتي الأرض التي يرغب الفرد في شرائها أو البناء عليها أولاً.
- لديها منطقة حضرية حيث تتطلب معدلات المساحة المرتفعة ترخيصًا خاصًا.
- تحتاج الوحدة الإنشائية إلى ترخيص رسمي يتم منحه من قبل لجنة هندسية.
- يجب فحص المواقع بدقة، أو يجب تحديد قطعة الأرض المحددة التي يقع فيها المبنى.
- بعد استيفاء جميع هذه المتطلبات، يجب إجراء فحص شامل للمواقع أو تحديد قطعة الأرض المحددة التي يقع فيها الهيكل.
- أصبحت تصاريح البناء متاحة رسميًا الآن للمواطنين.