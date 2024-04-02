هل يتم الصرف قبل عيد الفطر بـ 3 ايام!!.. هـذه مرتبات شهر ابريل الحالي | وزارة المالية تكشف موعد صرف المرتبات بالزيادة 15%

بعد الإعلان عن صرف مرتبات شهر ابريل بالزيادات الجديدة المقررة، يبحث الكثير من الأشخاص عن من تنطبق عليهم الشروط للحصول على تلك المرتبات، خاصة أن تلك الزيادات تصرف للمستحقين للحصول على تلك الزيادة الجديدة التي من المقرر الإعلان عنها بحيث يحصل عليها على رواتبهم، ومن المقرر أن تصرف لهم في شهر إبريل.

مرتبات شهر ابريل

تقرر صرف مرتبات شهر ابريل التي زاد البحث عنها لمعرفة الزيادة الجديدة من أجل أن يتم الحصول على تلك الزيادات المقرر أن تزيد على المرتبات، وتلك الزيادة مقررة بحيث يتم صرفها مع تلك المرتبات، بحيث أنها يتم صرفها مع العلاوة الجديدة والزيادات التي تحدد الحد الأدنى للأجور من أجل الحصول على تلك الزيادة.

يرغب الكثير من الموظفين من الحصول على تلك الزيادة لمواجهة الكثير من الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد و لمساعدتهم في شراء ما يحتاجون، حيث أنه يتم الإعلان عن أسماء الموظفين المستحقين للحصول على تلك الزيادة الجديدة على رواتبهم، وقد تم تحديد جدول يتم من خلاله صرف مرتبات العاملين مع توضيح الزيادات الجديدة الذي يتم من خلالها معرفة الزيادة المقررة لكل درجة من الدرجات الوظيفية المقرر الحصول على زيادة محددة.

موعد صرف مرتبات شهر ابريل

يمكن صرف مرتبات شهر إبريل يوم 21 ابريل ليحصل المستحقين على الزيادات الجديدة، وصرف المتأخرات يوم 7و8و9 من نفس الشهر الجاري، كما أنه تم تخصيص عدد من الأماكن التي يتم من خلالها الحصول على تلك الزيادات مع الرواتب، وأماكن صرف الرواتب كالتالي: