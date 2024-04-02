أخيراً أعرف.. موعد صرف معاش تكافل وكرامه بالزيادة الجديدة 2024

يتطلع الكثير من الأفراد إلى معرفة موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة 2024 قبل حلول عيد الفطر، وذلك لأن الزيادة الجديدة في المعاش تشغل بال الكثيرين منهم، ونتيح لأصحاب المعاشات الفرصة للاستعلام بسهولة عن معاش تكافل وكرامة، وذلك عبر زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي وهذا ما سنوضحه عبر هذا المقال من موقع البديل فتابعونا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامه بالزيادة الجديدة 2024

تم الإعلان عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة مع الزيادة الجديدة في المعاش، حيث من المقرر صرفه ابتداءً من الأول من أبريل وحتى السادس من الشهر ذاته لعام 2024، وقد أُعلنت تكلفة زيادة المعاشات، والتي بلغت حوالي 66 مليار جنيه، وتتحملها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية سنوياً وفقاً للميزانية المالية العامة، وبالنظر إلى الأرقام، يتجاوز عدد المستفيدين لهذا الشهر بكثير عدد الشهر الماضي، حيث بلغ عدد المستحقين من الأول من مارس حتى الثلاثين من يونيو حوالي 22 مليار جنيه، وقد أوضح اللواء جمال عوض، رئيس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن نسبة زيادة المعاشات بلغت حوالي 15% بدءً من مارس الماضي، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق أكبر حملة حماية اجتماعية للمواطنين من أصحاب المعاشات، وتتم عملية صرف هذه المعاشات من خلال منافذ الصرف في جميع البنوك ومكاتب البريد ومنافذ فوري وماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة

يمكنك الاستعلام بسهولة عن برنامج معاش تكافل وكرامة عبر الإنترنت عن طريق اتباع الخطوات التالية: