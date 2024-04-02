هتكسب فلوس كثير ما تعدش.. طريقة الاشتراك في برنامج طائر السعيدة 2024

يرغب الكثيرون في معرفة طريقة الاشتراك في برنامج طائر السعيدة، والتي بدأت إذاعته على قناة السعيدة خلال شهر رمضان على قناة السعيدة اليمنية، ويريد الكثيرون الاشتراك في هذه المسابقة للفوز بمبالغ ضخمة من الأموال تصل إلى المليون ريال يمني، حيث تقدم هذا البرنامج الإعلامية مايا العبسي من خلال طرح عدد من الأسئلة في نهاية كل حلقة في مجال التاريخ والأدب والفن وغيرها من المجالات الأخرى، والتي تمكنك من كسب هذه الجائزة الكبرى، لذا سوف نتعرف اليوم على خطوات الاشتراك في هذه المسابقة بالإضافة الى الشروط الواجب توافرها في الشخص المشارك مع ذكر تردد قناة السعيدة اليمنية حتى تتمكن من متابعة هذا البرنامج الرائع.

كيفية الاشتراك في برنامج طائر السعيدة 2024

يُمكن الاشتراك في برنامج طائر السعيدة اليمنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط موقع مسابقة طائر السعيدة من هنا.

ثم سجل المحافظة التي تعيش بها ورقم الهاتف الخاص به.

أبدا في تعبئة أسمك رباعي.

قم بالإجابة على سؤال الحلقة بشكل صحيح.

ثم اضغط على كلمة إرسال وبعدها يتم التواصل معك على رقم الهاتف في حالة الفوز والإجابة على سؤال الحلقة بشكل صحيح.

شروط الاشتراك في برنامج طائر السعيدة 2024

يمكن جميع المواطنين التقديم على مسابقة طائرة السعيدة والاشتراك بها إذا توافرت بك ثلاثة شروط وهي كالآتي:

ينبغي على الشخص المشارك أن يزيد التحدث باللغة العربية.

ينبغي على الشخص المشارك أن يكون ذات جنسية عربية.

ينبغي على الشخص المشارك أن يكون عمره أكثر من 18 سنة.

تردد قناة السعيدة اليمنية على نايل سات

يتم استقبال تردد قناة طائر السعيدة اليمنية على القمر الصناعي نايل سات من خلال استخدام التردد التالي: