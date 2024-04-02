دلوقتي لينك التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

تقدم المملكة الأردنية الهاشمية منحة الملك عبد الله، ضمن برنامج المكرمة المالية كجزء من برامج المساعدات المالية الرئيسية في الأردن، بهدف مساعدة الأسر الأكثر فقرًا في التغلب على التحديات المعيشية، للتسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024، والحصول على المكرمة المالية، تعرف على كافة تفاصيل عملية التسجيل في مؤسسة الخير الملكية الأردنية وتوضيح أهم المتطلبات والإجراءات اللازمة.

كيفية التسجيل في المكرمة الملكية الأردنية 2024

للتسجيل في المكرمة الملكية الأردنية لعام 2024، يُمكنك زيارة موقع صندوق المعونة الأردني الهاشمي واتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع صندوق المعونة الأردني الهاشمي. اختر أيقونة الدعم النقدي من بين البدائل المتاحة. قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك رقم الهوية الوطنية وتفاصيل أخرى. انقر على قائمة التكريم الملكي. قم بكتابة البيانات المطلوبة بدقة. ضمن الأوراق المطلوبة منك. اختر أيقونة الإرسال لإرسال طلبك.

متطلبات الحصول على المكرمة المالية الأردنية تشمل:

أن يكون الدخل الشهري للمرشح أقل من 300 دينار أردني. أن يكون المرشح مسجلاً في صندوق المعونة الوطنية. أن يكون لدى مقدم الطلب عنوان دائم في الأردن. أن يكون المتقدم مواطنًا أردنيًا. أن يكون مقدم الطلب خاليًا من أي سوابق جنائية وألا تكون هناك أي إدانات ضده. أن يكون مقدم الطلب في حاجة إلى المساعدة المالية الكريمة الملكية.

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