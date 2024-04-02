حلي عيدك.. أسعار كحك العيد من إيتوال 2024 منيو كامل بجميع الاصناف

بحث متكرر منذ فترة طويلة عن قائمة أسعار كحك العيد من إيتوال 2024 الذي يعتبر من أشهر وأهم محلات الحلويات الشرقية والغربية، وتزامناً مع حلول العيد يقدم ايتوال أشهر الحلويات مثل الكحك والبسكويت والبيتي فور والسابليه والغريبة، يقدم إيتوال عروض مميزة على العبوات الجامبو التي تحتوي على جميع اصناف حلويات العيد، ايتوال اسم كبير وسط الكثير من محلات الحلويات في مصر والوطن العربي،

كما أن المنتجات التي يقدمها يثق بها الكثير من الناس ويعتدون على شراء حلويات العيد من الفروع لضمان الجودة، كما أن الاسعار مقارنة بالجودة تعتبر مناسبة للغاية، يقوم بتحضير الحلويات أهم الشيفات وتجدون جميع منتجات حلويات العيد من داخل الفروع أو من خلال طلب المنتجات اونلاين من خلال الخط الساخن 16132، ولمن يريد معرفة أسعار كحك العيد من إيتوال 2024 عليكم متابعة التقرير التالي.

أسعار كحك العيد من إيتوال 2024

عبوات بأحجام وحشوات مختلفة من كحك العيد من إيتوال الذي يحمل شعار الحلو في كل مكان، وتكون الاسعار كما يلي:.

علبة كحك العيد سادة من إيتوال وزن 500 جرام عدد 24 قطعة 120 جنية.

علبة كحك العيد عين الجمل 24 قطعة 150 جنيه.

علبة كحك العيد ملبن- عجوة بسعر 120 جنيه وزن 500 جرام.

علبة كحك رش مكسرات وزن 500 جرام 180 جنيه.

علبة كحك عجمية 24 قطعة بسعر 120 جنيه.

علبة ميكس وزن كيلو جرام بسعر 230 جنيه.

علبة ميكس وزن 3 كيلو 740 جنيه.

علبة كحك المعز vip بسعر 990 جنيه.

صندوق المحروسة كبير بسعر 1900 جنيه.

منيو اسعار البسكويت والبيتى فور حلواني ايتوال

تجدون جميع الحلويات المخصصة بالعيد داخل فروع إيتوال على مستوى الجمهورية أو طلب المنتجات من خلال ابلكيشن إيتوال و تحصلون على خصم عند توصيل الطلبات 10% وتأتي الأسعار على النحو التالي:.