“امتلك وحدتك السكنية” طريقة aadl 3 تسجيل سكنات عدل 3 عبر الوكالة الوطنية لتحسين السكن

بعد إعلان الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” عن موعد فتح سكنات عدل 3، والتي ستكون بعام 2024 إن شاء الله، بدأ المواطنون يتساءلون عن طريقة aadl 3 تسجيل للحصول على سكن بصيغة البيع بالإيجار، ونوضح لكم كيف يتم التسجيل حال فتح موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وأيضًا ما يحتاجه المواطن للتقديم.

كيفية aadl 3 تسجيل سكنات بصيغة البيع بالإيجار

بعد أن يتم فتح باب التسجيل، سوف يتطلب من المتقدم أن يتوجه إلى وكالة عدل للتسجيل، حيث يتم السير على الخطوات التالية لإتمام التسجيل:

الذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” على شبكة الإنترنت.

وتطويره “عدل” على شبكة الإنترنت. اختيار سكنات 3 والنقر على استمارة التسجيل.

يقوم المتقدم بتعبئة استمارة التسجيل، بحيث يقوم بإدخال المعلومات المطلوبة للحصول على الوحدة، وينقر على إرسال.

يُقبل ويحصل على السكن من تتوافر به الشروط والتي لا يزيد السن عن 70 عام ودخل الأسرة يتراوح من 24000 دينار جزائري وست مرات هذا، أي حتى 108000 دينار، بجانب أن تكون هذه المرة الأولى لتسجيل المتقدم، ويؤخذ في الاعتبار ن المتقدم لا يمتلك عقار ولا يحصل على إعانة مالية من الدولة.

الوثائق المرفقة لتسجيل سكنات عدل 3

وضحنا لكم خطوات aadl 3 تسجيل وأيضًا شروط التقديم للحصول على تِلك السكنات، وعند تسجيل الاستمارة، ينبغي إرفاق بضعة وثائق وهي كالتالي: