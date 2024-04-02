رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية اليمن 2024 والصف التاسع “علمي وادبي” عبر رابط موقع Yemenexam.com

تصدر رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية اليمن 2024 محركات بحث جوجل خلال الآونة الأخيرة وذلك بعد أن أتاحت وزارة التعليم اليمنية إمكانية الاستعلام عن أرقام جلوس الطلاب لامتحانات الثانوية والتاسع في اليمن لعام 2024 بشكل إلكتروني، وذلك عبر زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية أو موقع الإدارة العامة للاختبارات، ويتاح أيضا الاطلاع على نتائج الاختبارات للفصل الدراسي الأول أو الثاني من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات التابع للحكومة اليمنية الذي يوفر الكثير من المعلومات بدءًا من رقم الجلوس وحتى النتيجة.

رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية اليمن 2024

توفر وزارة التربية والتعليم اليمنية العديد من خدمات إلكترونية التي تسهل على الطلاب استعلام أرقام جلوسهم لامتحانات العام 2024، ويمكن للطلاب القيام بذلك بسهولة من خلال المنصة الإلكترونية للإدارة العامة للاختبارات من خلال رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية اليمن 2024 :

قم بزيارة رابط موقع Yemenexam.com.

اختر رمز أرقام الجلوس من القائمة المتاحة في الموقع الإلكتروني.

ستظهر لك قائمة تحتوي على المستويات الدراسية مثل “الصف التاسع”.

اختر القسم الذي تنتمي إليه، سواء كان علميًا أو أدبيًا، للاستعلام عن رقم جلوسك فيه.

قم بتسجيل اسمك الكامل.

انقر على الزر “العثور على رقم الجلوس”.

ستظهر لك صفحة تحتوي على بيانات اسمك ورقم جلوسك في غضون لحظات.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة اليمن 2024

وبعد أن أوضحنا رابط الاستعلام عن ارقام جلوس الثانوية اليمن 2024، ينبغي أن ننوه إلى الأوراق والمستندات الضرورية للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة في اليمن التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وهي:

تجهيز صورة من الاستمارة الإلكترونية التي قام الطالب بالتسجيل فيها.

نسخة من شهادة الميلاد للطالب.

تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

تقديم صورة شخصية جديدة بأبعاد “4 × 6″، مع ضرورة ختمها.

دفع جميع الرسوم المطلوبة للامتحان.

يجب على الطالب إرسال رسوم الاختبارات عبر حوالة بريدية إلى الرقم المحدد من قبل وزارة التربية والتعليم.

لاشك أن هذه الوثائق والإجراءات اللازمة تهدف إلى ضمان تسجيل الطلاب بشكل صحيح وتمكينهم من المشاركة في امتحانات الثانوية العامة بنجاح.