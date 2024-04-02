تفاصيل وجدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن

مع زيادة البحث خلال الفترة الماضية بشأن مواعيد وجدول جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن، وعقب نشر وزارة التربية والتعليم بالمملكة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة ومواعيدها نستعرض الآن جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من الثلاثاء الموفق 25 يونيو 2024 وتستمر حتى شهر يوليو وتحديدا حتى الإثنين 15 يوليو 2024، كما أهابت الوزارة بجميع الطلاب بالاستعداد الجيد للامتحانات حتى يستطيعوا تحقيق طموحات وآمال أولياء أمورهم فيهم

تفاصيل جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن

وكما سبق أن أشرنا فإن وزارة التربية والتعليم الأردنية قد أعلنت عن جدول امتحانات التوجيهي 2024 الأردن، وتضمنت الجداول كل التفاصيل الخاصة بالامتحانات من حيث المواد والمواعيد الخاصة بها، والتي تبدأ من 25 يونيو وتستمر لمدة 20 يوما حتى 15 يوليو 2024، والآن نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات التوجيهي بالأردن، من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية.

تفاصيل الجدول التكميلي التوجيهي بالأردن 2024

أما فيما يخص الجدول التكميلي التوجيهي بالأردن لكل من الشعبتين الأدبية والعلمية فهو على النحو التالي:

أولا جدول امتحان الشعبة العلمية.

- انطلاق أولى أيام الامتحانات الثلاثاء 25 يونيو وأداء الطلاب امتحان مادة التربية الإسلامية.

- اليوم الثاني الخميس 27 يونيو يقوم الطلاب بأداء مادة اللغة العربية.

- اليوم الثالث السبت الموافق 29 يونيو يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات ورقة أولى.

- اليوم الرابع الثلاثاء الموافق 2 يوليو أداء امتحان مادة الرياضيات ورقة ثانية.

- اليوم الخامس من الامتحانات الخميس الموافق 4 يوليو يؤدي الطلاب امتحان مادة علوم الحاسوب.

- اليوم السادس السبت الموافق 6 يوليو أداء امتحانات مادة الفيزياء.

- اليوم السابع من امتحانات التوجيهي للشعبة العلمية الأحد الموافق 7 يوليو بأداء امتحان مادة علوم الأرض والبيئة.

- اليوم الثامن الثلاثاء الموافق 9 يوليو مادة اللغة الإنجليزية.

– اليوم التاسع الخميس الموافق 11 يوليو أداء امتحان مادة الكيمياء.

- اليوم العاشر السبت 13 يوليو يمتحن الطلاب مادة العلوم الحياتية.

- وأخير اليوم الحادي عشر من الامتحانات الإثنين الموافق 15 يوليو مادة تاريخ الأردن.

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