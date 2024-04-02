“وحش الفئات المتوسطة” سعر و مواصفات HONOR X5 Plus.. إمكانيات جبارة مع سعر زهيد!

شهدت فئة الهواتف الاقتصادية ضجة كبيرة منذ إعلان شركة هونر عن طرح هاتفها الجديد HONOR X5 Plus، الذي على الرغم من سعره الاقتصادي المقبول، إلا أنه يتواجد به عدد من المواصفات المميزة، والتي تبدأ بكاميرا دقتها 50 ميجابيكسل وبطارية بسعة كبيرة تبلغ 5200، فضلًا عن تصميمه الأنيق، وغيرها من التقنيات والمميزات التي سنتناولها فيما يلي.

مواصفات هاتف HONOR X5 Plus

المواصفات هي أول ما يبحث عنه كل من يرغب في شراء هاتف جديد، ومواصفات هاتف هونر جاءت منفردة ومميزة، بل وخدومه بنسبة كبيرة، وجاءت على النحو التالي:

الميزة التفاصيل نظام التشغيل أندرويد 13 مساحة التخزين 64 جيجا مع رام 4 جيجا البطارية 5200 مللي أمبير شريحة الاتصال يدعم شريحتين Nano Sim شبكات الاتصال يدعم 2G، 3G، 4G الأبعاد 163.3×75.1×8.4 مم الوزن 188 جرام الذاكرة 64 جيجابايت الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2 الكاميرا الخلفية مزدوجة 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4 المعالج Helio G36، 12 نانو تقنية NFC يدعم الألوان أسود، أزرق

مميزات هاتف HONOR X5 Plus

يمتاز الهاتف المقدم من شركة هونر “HONOR X5 Plus” بالعديد من المميزات الجبارة، ومن هذه المميزات ما يلي:

تصميم جديد ومنفرد.

خامة جيدة.

بطارية بسعة كبيرة تعمل لفترة طويلة.

شاشة كبيرة تدعم معدل التحديث 90HZ تمنح تجربة مشاهدة مميزة.

أداء جيد للكاميرا الخلفية.

سعر هاتف HONOR X5 Plus في الدول العربية

بعد معرفة المواصفات المميزة لهاتف هونر الجديد، لا بد أنك تسأل الآن عن سعر الهاتف لنسخة 64 جيجا مع رام 4 جيجا، وجاءت أسعاره في مختلف الدول على النحو التالي: