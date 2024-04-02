تكنولوجيا

“وحش الفئات المتوسطة” سعر و مواصفات HONOR X5 Plus.. إمكانيات جبارة مع سعر زهيد!

صورة محمود محمودمنذ 23 دقيقة
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شهدت فئة الهواتف الاقتصادية ضجة كبيرة منذ إعلان شركة هونر عن طرح هاتفها الجديد HONOR X5 Plus، الذي على الرغم من سعره الاقتصادي المقبول، إلا أنه يتواجد به عدد من المواصفات المميزة، والتي تبدأ بكاميرا دقتها 50 ميجابيكسل وبطارية بسعة كبيرة تبلغ 5200، فضلًا عن تصميمه الأنيق، وغيرها من التقنيات والمميزات التي سنتناولها فيما يلي.

مواصفات هاتف HONOR X5 Plus

المواصفات هي أول ما يبحث عنه كل من يرغب في شراء هاتف جديد، ومواصفات هاتف هونر جاءت منفردة ومميزة، بل وخدومه بنسبة كبيرة، وجاءت على النحو التالي:

الميزةالتفاصيل
نظام التشغيلأندرويد 13
مساحة التخزين64 جيجا مع رام 4 جيجا
البطارية5200 مللي أمبير
شريحة الاتصاليدعم شريحتين Nano Sim
شبكات الاتصاليدعم 2G، 3G، 4G
الأبعاد163.3×75.1×8.4 مم
الوزن188 جرام
الذاكرة64 جيجابايت
الكاميرا الأمامية5 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.2
الكاميرا الخلفيةمزدوجة 50 ميجا بكسل، فتحة عدسة F/2.4
المعالجHelio G36، 12 نانو
تقنية NFCيدعم
الألوانأسود، أزرق

مميزات هاتف HONOR X5 Plus

يمتاز الهاتف المقدم من شركة هونر “HONOR X5 Plus” بالعديد من المميزات الجبارة، ومن هذه المميزات ما يلي:

  • تصميم جديد ومنفرد.
  • خامة جيدة.
  • بطارية بسعة كبيرة تعمل لفترة طويلة.
  • شاشة كبيرة تدعم معدل التحديث 90HZ تمنح تجربة مشاهدة مميزة.
  • أداء جيد للكاميرا الخلفية.

سعر هاتف HONOR X5 Plus في الدول العربية

بعد معرفة المواصفات المميزة لهاتف هونر الجديد، لا بد أنك تسأل الآن عن سعر الهاتف لنسخة 64 جيجا مع رام 4 جيجا، وجاءت أسعاره في مختلف الدول على النحو التالي:

  • داخل جمهورية مصر العربية: تم طرحه بسعر 5800 جنيه مصري.
  • في المملكة العربية السعودية: يبلغ 360 ريال سعودي.
  • داخل الإمارات: يأتي بسعر 340 درهم إماراتي.
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صورة محمود محمودمنذ 23 دقيقة
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