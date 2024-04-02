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بالشروط منحة التقاعد التكميلي بالجزائر 2024
منحة التقاعد التكميلي بالجزائر
منحة التقاعد التكميلي بالجزائر يسر الديوان الوطني في الجزائر أن يعلن عن موعد صرف منحة التقاعد التكميلية لعام 2024، والتي ينتظرها نحو 634 مواطن جزائري، تأتي هذه المنحة لدعم وتمكين المتقاعدين وتحسين مستوى حياتهم.
منحة التقاعد التكميلي بالجزائر
يسر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالجزائر أن يعلن عن موعد صرف منحة التقاعد التكميلية ومنحة الشيخوخة للعام الحالي، يتم تحديد الموعد على النحو التالي:
- بدء صرف منحة التقاعد التكميلية في الأول من أبريل لعام 2024م.
- يستفيد من منحة التقاعد التكميلية حوالي 549 شخص بمبلغ يتراوح من 40 مليون دينار جزائري.
- يستفيد من منحة الشيخوخة حوالي 94 شخص، وتبلغ قيمة المنحة الإجمالية 400 ألف دينار جزائري لجميع المستفيدين.
- يفرض القانون زيادات مستحقة على المعاش كل عام جديد، وتأكيدًا على ذلك من المدير العام للصندوق الوطني الجزائري.
- تأكيد رئيس الجمهورية الجزائري على أهمية هذه الزيادات لرفع المستوى المعيشي لكافة المتقاعدين.
شروط منحة التقاعد التكميلي بالجزائر
شروط الحصول على منحة الشيخوخة في الجزائر، حسب إعلان الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تتمثل في الآتي:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على الجنسية الجزائرية ويكون مقيمًا بشكل دائم في الجزائر.
- يجب أن يكون العمر للمتقدم حوالي 65 عامًا أو أكثر.
- كما يجب أن يكون المتقدم عضوًا مساهمًا ولا يتجاوز دخله الشهري 80% من الحد الأدنى المحدد من قبل الديوان الوطني.
- منحة الشيخوخة لا تجمع مع منحة التقاعد التكميلي التي يصرفها الديوان الوطني.
- يجب إيداع ملف التقاعد أو إرساله إلى التصاعدية العامة.
- يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المنحة.
- لا يعتبر عام الخدمة أو المساهمة من الشروط الأساسية للحصول على المنحة في الجزائر.