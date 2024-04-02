بعد الزيادة .. موعد صرف رواتب المتقاعدين نيسان 2024 المالية العراقية توضح mof.gov.iq

موعد صرف رواتب المتقاعدين نيسان أعلن موقع وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل، حيث من المقرر أن يتم الصرف في اليوم العاشر من الشهر الجاري، وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وفي إطار تحسين الوضع المالي لبعض المواطنين، سيتم طرح مبلغ إضافي قدره حوالي مائة ألف دينار عراقي للمستفيدين الذين يستوفون الشروط المحددة، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحياة المالية للمواطنين ورفع مستوى رفاهيتهم.

موعد صرف رواتب المتقاعدين نيسان

يعلن صندوق التقاعد المركزي بشكل رسمي عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أبريل، حيث من المقرر أن يتم الصرف ابتداءً من اليوم الأول للشهر، ويجب الانتباه إلى أنه في حالة تزامن هذا اليوم مع يوم عطلة رسمية، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم الذي يليه، وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسات صندوق التقاعد المركزي لضمان تيسير عملية صرف الرواتب وتجنب أي تأخيرات غير مقصودة،كما أكد الصندوق على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة المنتشرة عبر المواقع، ودعا المواطنين إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للصندوق لمعرفة كل ما هو جديد ورسمي بخصوص مواعيد الصرف والإجراءات المتعلقة بالتقاعد.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين العراق

يمكنك الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق لعام 2024 من خلال الخطوات التالية: