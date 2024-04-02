إبنك هيتفرج عليها وانت متطمن.. تردد قناه توم وجيري الجديد 2024.. شغالة ضحك 24 ساعة

هناك العديد من الأشخاص الذين تتساءلون عن تردد قناة توم وجيري الجديد، حيث تعتبر قناة توم وجيري من أشهر قنوات الأطفال في الوقت الحالي، والتي تقدم الكثير من الأفلام الكرتونية المتنوعة والبرامج المميزة والمناسبة للأطفال، والتي يتم عرضها على مدار اليوم، ولذلك يرغب الكثير من الأشخاص في تثبيت القناة عن طريق تحديد التردد الجديد الخاص بها، يجب الذكر أن القناة واحدة من القنوات التي تعرض العديد من الأفلام المتنوعة والمميزة، بالإضافة إلى البرامج التي تساعد في غرس القيم والأخلاق في نفوس الأطفال كما أنها قناة آمنة تماماً للأطفال ومحتواها آمن على تفكير الأطفال.

طريقة استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات

قناة توم وجيري تعتبر من القنوات التي احتلت مكانة كبيرة في قلوب المشاهدين وخصوصاً الأطفال، لأنها تعرض أفلام الكرتون على مدار الساعة، بالإضافة إلى أنها تقدم العديد من حلقات توم وجيري و ميكي ماوس وبطوط وغيرها الكثير من البرامج المختلفة والمميزة للكثيرين، ويمكن ضبط القناة وتثبيتها على القمر الصناعي النايل سات عن طريق بعض الخطوات البسيطة، وهي كالآتي:

أولاً قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات في الجهاز، واختيار البحث عن القنوات.

ثم القيام باختيار الضبط اليدوي وإرفاق التردد الخاص بالقناة وهو 11345.

ثم يتم تحميل القمر الصناعي النايل سات ويتم اختيار الترميز وهو 27500 وتحديد الاستقطاب وهو أفقي.

في تلك الخطوة وبعد الانتهاء من كل البيانات الخاصة بالقناة قم بالضغط على كلمة البحث، وانتظر بضع ثواني حتى يتم العثور على القناة.

ثم بعد ذلك يتم تثبيت القناة بشكل فوري على الجهاز ويمكن إضافتها إلى قائمة المفضلة لديك.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات 2024

بذات الطريقة يُمكن استقبال تردد قناة توم وجيري على القمر الصناعي عرب سات، وذلك باستخدام التردد الآتي: