pdf اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر رابط منصة مظلتي الرسمي في جميع محافظات العراق

تعد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من أبرز الموضوعات التي اهتم بها المواطنين في العراق، حيث يسعون بجدية للحصول على هذه الوجبة، ويشمل هذا الدعم فئات عديدة مثل المطلقات، والأرامل، والأسر التي لاتمتلك دخل ثابت وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وهذه الفئات تعتبر الأكثر احتياجًا لهذا الدعم، ولذلك يبحث المواطنون عن طرق الحصول عليه بشكل دائم، وسوف نوضح خطوات الاستعلام عنها عبر السطور القادمة.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تصدرت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 قائمة الترندات خلال الآونة الأخيرة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية وهي أشهر وافضل البرامج التي قدمتها الدولة، وتضمنت جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية توفير الدعم والرعاية الاجتماعية لجميع المستحقين لهذا الدعم، واشترطت الوزارة أن يكون عمر المواطنين من الرجال ما بين 18 و60 عامًا، أما بالنسبة للنساء فيبدأ عمرهن من 15 عامًا وحتى 55 عامًا ليكونن مؤهلات للحصول على الدعم بشكل رسمي.، ويشترط عدم وجود وظيفة حكومية لدى المتقدمين للحصول على هذا الدعم

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تزايد الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة من قبل عدد كبير من المواطنين بالعراق من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى المنصة الرسمية لمظلتي.

اضغط بعد ذلك على أيقونة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

أدخل بعد ذلك رقم الوجبة، والتي هي الوجبة السابعة.

قم بإدخال المنطقة التي يتواجد فيها المواطن.

اضغط بعد ذلك على الاستعلام.

ومن ثم سوف تظهر قائمة بأسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية وذلك بعد الإعلان عنها من قبل الوزارة

و من خلال هذه الخطوات والشروط، يمكن للمواطنين الحصول على الدعم المناسب وفقًا للرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024.