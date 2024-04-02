“هتشتري منين؟؟”.. اسعار كحك العيد عند العبد وايتوال 2024 في جميع الفروع

أصبح اسعار كحك العيد من أبرز الموضوعات التي تزايد البحث عنها خلال الآونة الأخيرة حيث لم يتبق إلا أيام قليلة على حلول العيد، ويمثل الكحك من أشهر مظاهر فرحة العيد، ويتزايد البحث عنها ونحن الآن في نهاية شهر رمضان، وتتنوع أماكن بيعه وتختلف الأسعار والجودة من مكان لآخر، ولهذا سنسلط الضوء على اسعار كحك العيد في العام الحالي عبر السطور القادمة.

اسعار كحك العيد

تختلف اسعار كحك العيد وجودته بناءً على مكان الشراء، لذا ينصح بتحديد الميزانية المناسبة واختيار المكان الذي يتناسب معها، وفيما يلي أسعار كحك العيد لدى حلواني العبد لعام 2024:

علبة كحك مشكل بوزن 1 كيلو يكون بسعر 250 جنيه مصري.

سعر علبة الكحك بالشوكولاتة يتراوح حوالي 125 جنيه.

علبة كحك وبسكوت مشكلة بوزن 1 كيلو بسعر 230 جنيه.

علبة كحك سادة تحتوي على 16 قطعة يصل سعرها نحو 120 جنيه مصري.

علبة كحك ملبن تحتوي على 16 قطعة بسعر 120 جنيه.

وأما علبة كحك عجمية تحتوي على 16 قطعة يبلغ سعرها 120 جنيه.

علبة كحك بالفستق تحتوي على 16 قطعة تكون بسعر 170 جنيه.

اسعار كحك العيد عند ايتوال

فيما اسعار كحك العيد لدى ايتوال، فإنها تتراوح على النحو التالي: