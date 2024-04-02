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“هتشتري منين؟؟”.. اسعار كحك العيد عند العبد وايتوال 2024 في جميع الفروع
اسعار كحك العيد
أصبح اسعار كحك العيد من أبرز الموضوعات التي تزايد البحث عنها خلال الآونة الأخيرة حيث لم يتبق إلا أيام قليلة على حلول العيد، ويمثل الكحك من أشهر مظاهر فرحة العيد، ويتزايد البحث عنها ونحن الآن في نهاية شهر رمضان، وتتنوع أماكن بيعه وتختلف الأسعار والجودة من مكان لآخر، ولهذا سنسلط الضوء على اسعار كحك العيد في العام الحالي عبر السطور القادمة.
اسعار كحك العيد
تختلف اسعار كحك العيد وجودته بناءً على مكان الشراء، لذا ينصح بتحديد الميزانية المناسبة واختيار المكان الذي يتناسب معها، وفيما يلي أسعار كحك العيد لدى حلواني العبد لعام 2024:
- علبة كحك مشكل بوزن 1 كيلو يكون بسعر 250 جنيه مصري.
- سعر علبة الكحك بالشوكولاتة يتراوح حوالي 125 جنيه.
- علبة كحك وبسكوت مشكلة بوزن 1 كيلو بسعر 230 جنيه.
- علبة كحك سادة تحتوي على 16 قطعة يصل سعرها نحو 120 جنيه مصري.
- علبة كحك ملبن تحتوي على 16 قطعة بسعر 120 جنيه.
- وأما علبة كحك عجمية تحتوي على 16 قطعة يبلغ سعرها 120 جنيه.
- علبة كحك بالفستق تحتوي على 16 قطعة تكون بسعر 170 جنيه.
اسعار كحك العيد عند ايتوال
فيما اسعار كحك العيد لدى ايتوال، فإنها تتراوح على النحو التالي:
- علبة ميكس بوزن كيلو بسعر 210 جنيه مصري.
- وأما علبة ميكس بوزن كيلو ونصف يتراوح سعرها حوالي 260 جنيه.
- وبينما علبة ميكس بوزن 2 كيلو تكون بسعر 320 جنيه.
- وبينما علبة ميكس بوزن 3 كيلو بسعر 450 جنيه.
- وأما علبة ميكس بوزن 4 كيلو يصل سعرها نحو 560 جنيه.
- وبالنسبة لعلبة كحك سادة بوزن كيلو بسعر 200 جنيه.
- يبلغ سعر علبة كحك ملبن بوزن كيلو حوالي 200 جنيه.
- وأما علبة كحك عين الجمل بوزن كيلو تكون بسعر 240 جنيه.
- وبينما علبة كحك عجمية بوزن كيلو يصل سعرها نحوه 210 جنيه.