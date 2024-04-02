“الأسعار هترجع زي زمان” إجراءات عاجلة من الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار
صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، بأنه وبما يتماشى مع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الاتفاق على تقليل أسعار المنتجات في فترة لا تتجاوز 48 ساعة، بنسبة تتراوح بين 15% و20%، ومن المتوقع أن تتزايد نسب الخفض بالتدريج في الأيام الآتية حتى تصل إلى 30% بعد انقضاء عيد الفطر.
خفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق
صرح رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الأخير برؤساء الشركات الكبرى المختصة في تصنيع وإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية، بأن الحكومة قد اتخذت خطوات جادة لدعم القطاع الخاص وشبكات التوزيع التجارية في ظل الأزمة الهائلة التي واجهتها البلاد، كما أعلن عن انخفاض في أسعار بعض السلع الأساسية يتراوح بين 25 إلى 30 %، مثالًا على ذلك، انخفض سعر الفول من 38 إلى 27 جنيه مصري وكذلك تقلصت أسعار الأرز، وقع هذا التخفيض ضمن إطار مبادرات الحكومة المستمرة بهدف عدم السيطرة على الأسعار النهائية التي تُعرض بها المنتجات للمستهلكين.
إجراءات من الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار
قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، ومن ضمن تلك الإجراءات ما يلي:
- تم إتمام عمليات التخليص لبضائع تفوق قيمتها ال4.5 مليار دولار، ولا يوجد الآن أية شحنات مكدسة.
- خروج بضائع بقيمة نحو 2.8 مليار دولار.
- استكمال الشروط اللازمة لتصدير سلع بقيمة مليار وسبعمائة مليون دولار وضمان توافر العملة الأمريكية في المصارف.
- إزالة الثمن السابق للمنتج ووضع علامة بالقيمة المُحدثة عليه.
- تقليل الأسعار بمعدلات تتأرجح ما بين 20 و30%، وسيلاحظ السكان هذه النقطة في الأسعار في فترة زمنية قصيرة.
- تعاون التجار وصانعو السلع في الآونة الأخيرة من أجل تقليل تكاليف المنتجات بشكل يُلاحظه المستهلك بوضوح في معدلات الأسعار التي يتعامل بها.
- تأمين المواد الأولية الضرورية لإجراء عمليات الإنتاج الصناعي.