“الأسعار هترجع زي زمان” إجراءات عاجلة من الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، بأنه وبما يتماشى مع تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم الاتفاق على تقليل أسعار المنتجات في فترة لا تتجاوز 48 ساعة، بنسبة تتراوح بين 15% و20%، ومن المتوقع أن تتزايد نسب الخفض بالتدريج في الأيام الآتية حتى تصل إلى 30% بعد انقضاء عيد الفطر.

خفض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

صرح رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه الأخير برؤساء الشركات الكبرى المختصة في تصنيع وإنتاج وتوزيع المنتجات الغذائية، بأن الحكومة قد اتخذت خطوات جادة لدعم القطاع الخاص وشبكات التوزيع التجارية في ظل الأزمة الهائلة التي واجهتها البلاد، كما أعلن عن انخفاض في أسعار بعض السلع الأساسية يتراوح بين 25 إلى 30 %، مثالًا على ذلك، انخفض سعر الفول من 38 إلى 27 جنيه مصري وكذلك تقلصت أسعار الأرز، وقع هذا التخفيض ضمن إطار مبادرات الحكومة المستمرة بهدف عدم السيطرة على الأسعار النهائية التي تُعرض بها المنتجات للمستهلكين.

إجراءات من الحكومة للسيطرة على ارتفاع الأسعار

قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، ومن ضمن تلك الإجراءات ما يلي: