خليك فايق ومصحصح.. الاعلان عن اسعار السلع الغذائية في تموين شهر ابريل2024.. متخليش التاخر يضحك عليك..!!
تعد السلع التموينية أحد أهم معوقات تواجه الأسر في الوقت الحاضر، حيث تمثل مصدر رئيسي لتوفير الاحتياجات الأساسية للفرد والأسرة، ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، تعلن وزارة التموين في مصر بانتظام أسعار السلع التموينية لضمان توفرها بأسعار مخفضة ومناسبة، وفي هذا السياق، تم الإعلان عن أسعار السلع التموينية لشهر أبريل من عام 2024، حيث شملت القائمة العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل السكر، الأرز، الزيت، الطحين، الشاي والبقوليات وبفضل جهود الحكومة في ضبط الأسعار وتوفير تلك السلع بأسعار مناسبة، يمكن للفرد الحصول على حصة منها عبر بطاقة التموين.
السلع الغذائية
وقد تضمنت أسعار السلع التموينية لشهر أبريل 2024 تخفيضات جديدة على بعض المنتجات الأساسية، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين، ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير الحماية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود، وبالرغم من أن السلع التموينية تعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إلا أنها لا تكفي بمفردها لحل مشكلة الفقر والبطالة ولذلك، يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات أخرى لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتعليم للفئات الأكثر احتياجاً.
اسعار السلع الغذائية الاساسية في التموين
- سكر معبأ بوزن كيلوجرام يتكلف 12.60 جنيه، وأيضًا يعادل أرز معبأ بنفس الوزن بنفس السعر.
- بالإضافة إلى ذلك، زجاجة الزيت بحجم 800 ملليلتر تكلف 30 جنيه، ويعادل دقيق معبأ بوزن كيلوجرام بسعر 18 جنيهًا.
- كما يعادل مكرونة معبأة بوزن 400 جرام 6.50 جنيه، ومكرونة معبأة بوزن 800 جرام 13 جنيه.
- وأخيرًا، يساوي فول معبأ بوزن 500 جرام بسعر 9 جنيه، وكذلك يساوي عدس مجروش بوزن 500 جرام بسعر 21 جنيه.