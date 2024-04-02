“احجز في ثواني”.. رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 عبر موقع reg.nid-moi.gov.iq والاوراق المطلوبة للحجز

يتساءل العديد من مواطني العراق عن رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 من أجل استخراج البطاقة الوطنية العراقية بشكل إلكتروني، ولهذا شجعت وزارة الداخلية على استخراجها وذلك نظرا لأهميتها حيث تمثل وثيقة تعريفية أساسية لجميع المواطنين العراقيين وفقًا لقانون الأحوال المدنية، بالإضافة إلى ذلك، تلغي البطاقة الوطنية الحاجة إلى تقديم شهادة الجنسية، كما أن عملية التسجيل على البطاقة الوطنية تتم إلكترونيًا بسهولة من خلال متابعة مجموعة من الخطوات البسيطة التي أوضحتها المديرية.

رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024

يمكن للمواطنين الراغبين في حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 بشكل إلكتروني من خلال رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 عبر اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

اختر من القائمة البطاقة الوطنية الموحدة.

انقر على استمارة حجز البطاقة الوطنية.

قم بتعبئة الاستمارة بكافة المعلومات المطلوبة مثل الاسم، تاريخ الميلاد، الجنس، ومكان الولادة.

اختر من قائمة التواريخ المتاحة الموعد الذي يناسبك.

أدخل رقم هاتفك الخاص.

اضغط على “حجز” لإتمام عملية الحجز.

من الضروري طباعة إيصال الحجز وتقديمه للمديرية عند استكمال الإجراءات.

من خلال هذه الخطوات بدقة، سيتمكن المتقدم من حجز البطاقة الوطنية بسهولة ويسر عبر الإنترنت.

المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة 2024

وبعد أن أوضحنا رابط حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024، لابد أن ننوه إلى المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية الموحدة 2024 وفقا لما تم الاعلان عنه، وهي: