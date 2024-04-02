كم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين القطاع العام والخاص

إجازة عيد الفطر حسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء الموافق لـ 10 أبريل هو أول أيام إجازة عيد الفطر في مصر ومعظم الدول العربية لعام 2024، وعادة ما تستمر إجازة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام، ولكن يمكن أن تتغير هذه الفترة قليلاً بناءً على التقويم الرسمي للدولة وقرارات الحكومة المحلية.

إجازة عيد الفطر 2024 للموظفين

تعتمد عملية تحديد موعد عيد الفطر على مراصد الرؤية الهلالية في الكثير من الدول الإسلامية والعربية، وتقوم بذلك للتأكد من ثبوت هلال شهر شوال وبالتالي تحديد بداية عيد الفطر، ويتم ذلك من خلال استطلاع هلال شهر شوال مساء اليوم الـ 29 من شهر رمضان، وإذا ثبتت الرؤية يعلنون عن أول أيام إجازة عيد الفطر.

موعد بدء إجازة عيد الفطر المبارك: الأربعاء 10 أبريل 2024.

مدة الإجازة: 3 أيام متواصلة من الأربعاء إلى الجمعة.

يوم المتمم لشهر رمضان 1445 هجرياً: الثلاثاء 9 أبريل 2024.

يوم الرؤية (اليوم الذي يمكن فيه رؤية الهلال): الاثنين 29 رمضان 1445 هجرياً الموافق 8 أبريل 2024.

ولادة هلال شهر شوال 1445 هجرياً: الثلاثاء 9 أبريل 2024 في تمام الساعة 8:22 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي.

يوم العيد الفلكي (أول أيام العيد): الأربعاء 10 أبريل 2024.

موعد إجازة عيد الفطر

تم تحديد موعد إجازة عيد الفطر لعام 2024 في عدد من الدول العربية والإسلامية على النحو التالي:

مصر: تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الأربعاء الموافق لـ 10 أبريل وتستمر حتى يوم الجمعة، ويعود العاملون إلى العمل يوم الأحد الموافق لـ 14 أبريل 2024.

السعودية: تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الثلاثاء 9 أبريل.

الإمارات: تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الإثنين 29 رمضان وتستمر حتى يوم الأحد 3 شوال.

قطر: تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الإثنين 8 أبريل وتستمر حتى يوم الاثنين 15 من نفس الشهر.

عمان: تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الثلاثاء 29 رمضان وتستمر حتى نهاية يوم السبت 3 شوال.

الأردن: تبدأ إجازة عيد الفطر من الثلاثاء 9 أبريل وتستمر حتى الجمعة 12 من الشهر نفسه.

المغرب: تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الإثنين 29 رمضان وتستمر حتى الجمعة المقبلة.

الكويت: تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الثلاثاء 29 رمضان وتستمر حتى السبت 13 من أبريل.

البحرين: تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الأربعاء 10 أبريل وتستمر حتى الجمعة 12 من نفس الشهر.

الجزائر: تبدأ إجازة عيد الفطر من يوم الأربعاء 10 أبريل وتستمر حتى الجمعة.

تونس: لم تعلن حتى الآن عن موعد إجازة عيد الفطر لكن من المتوقع أن تبدأ من يوم الأربعاء 10 أبريل.

العراق: لم تعلن دولة العراق حتى الآن عن موعد إجازة عيد الفطر لكن من المتوقع أن تكون من يوم الأربعاء 10 أبريل وتستمر لمدة 3 أيام.

متوسط عدد أيام إجازة عيد الفطر في هذه الدول يتراوح بين 3 إلى 6 أيام مدفوعة الأجر، ويتوقف ذلك على القرارات الرسمية التي تصدرها الحكومات المعنية في كل دولة.