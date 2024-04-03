“أسعار الحديد بعد الانخفاض” سعر الحديد اليوم في مصر حديد عز بعد الانخفاض لأقل سعر

شهد اليوم انخفاض في أسعار الحديد، حيث انخفض سعر الحديد اليوم في مصر حديد عز والحديد الاستثماري لأقل سعر لهما منذ أن تم تحرير سعر الصرف وانخفاض الأسعار، إلا أن اليوم ينخفض الأسعار مرة أخرى على المستوى المحلي، كما حققت أيضا انخفاض على المستوى العالمي في سعر المادة الخام للحديد وحديد التسليح، كما أيضا شهد اليوم انخفضا في أسعار الأسمنت، ومن خلال الأسطر التالية نبين الأسعار الجديدة التي وصل إليها الحديد والأسمن اليوم.

سعر الحديد اليوم في مصر حديد عز

شهد اليوم الأربعاء 3 أبريل انخفاضًا في أسعار الحديد نحوا من 1000 جنيها أو يزيد، حيث سجل اليوم الحديد الاستثماري وحديد عز الأسعار التالية:

شهد اليوم سعر طن الحديد الاستثماري 46039 جنيهًا للطن الواحد، حيث سجل نحو من 1277 جنيهًا تراجعا للطن الواحد.

كما استقر سعر طن حديد عز اليوم على 48731 جنيهًا للطن الواحد، ليحرز تراجعا بقيمة 660 للطن الواحد.

أسعر الأسمنت اليوم في مصر

سجل اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 أسعار الأسمنت للأنواع والشركات المختلفة الأسعار التالية:

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2350 جنيها، انخفاض 25 جنيه.

سعر طن أسمنت السويس 2170 جنيهًا.

سعر طن أسمنت السويدي 2160 جنيهًا.

سعر طن أسمنت حلوان 2170 جنيهًا.

سعر الأسمنت المخصوص 2100 جنيهًا.

سعر طن الأسمنت الرمادي 2337 جنيهًا.

سعر طن أسمنت سيناء 1910 جنيهًا.

أسعار الحديد عالميًا

شهد اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024 انخفاض في أسعار الحديد الخام والتسليح عالميا، حيث بلغ أسعارهما اليوم التالي: