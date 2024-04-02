قبل العيد .. موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2024

موعد صرف معاش تكافل وكرامة منذ إطلاقه في عام 2015، أصبح برنامج معاش تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويهدف إلى توفير دعم مالي للأسر الأولى للرعاية والتي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، ويعد هذا البرنامج جزءًا من خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة المصرية لتحسين ظروف المعيشة للمواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يعد برنامج معاش تكافل وكرامة إنجازًا كبيرًا في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر في مصر، ويعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم والرعاية للفئات الأشد احتياجًا في المجتمع، أما بالنسبة لموعد صرف معاش تكافل وكرامة في شهر أبريل سيكون في اليوم الموافق للـ 15 من الشهر الجاري، ويمكن للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة صرفها من خلال ماكينات الصراف الآلي أو من خلال البريد المصري.

معاش تكافل وكرامة

بعد زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15% التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم صرفها في نهاية العام الماضي، فإن متوسط المعاش الشهري للأسرة المستحقة ارتفع من 620 إلى 740 جنيهًا، ويستفيد من هذا البرنامج حوالي 22 مليون مواطن في مصر.

أما من يستحق معاش تكافل وكرامة فهم الأسر الأولى بالرعاية التي تخضع لشروط محددة، مثل عدم وجود الزوج/الزوجة أو المسن/العاجز في الأسرة وأن يعمل الشخص في القطاع العام أو الخاص براتب تأميني أقل من 400 جنيه أو يستلم معاشًا تأمينيًا أو مساعدة ضمانية، كما يتضمن البرنامج أطفال الأسرة من حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا، مع توفر شروط معينة للأبناء من سن 6 إلى 18 عامًا.

برنامج “كرامة” مخصص للمسنين من سن 65 عامًا ومن يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات تمنعهم من العمل، بالإضافة إلى الأيتام الذين لا يحصلون على رعاية من الأب أو الأم ويأتون من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.