رابط شغال pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر spa.gov.iq في جميع المحافظات والشروط المطلوبة

ارتفعت مؤشرات البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الساعات الراهنة وذلك بعد أن أعلنت وزارة العمل أنها تقوم حاليا بفحص الطلبات ومراجعتها للتحقق من مدى استحقاقهم، وبعد الانتهاء من عملية الفحص سيتمز الإعلان عنها من خلال منصة “مظلتي” حيث تتيح المنصة عملية التسجيل والاستعلام بسهولة، مما دفع المواطنين للبحث عن كيفية الاستعلام عن هذه الوجبة وبكل تفاصيلها، وسنقدم لكم في الأسطر التالية تفاصيل شاملة حول هذا الموضوع، وخطوات الاستعلام عنها، تابعونا لمعرفة المزيد.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

في ضوء حديثنا عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، ينبغي أن ننوه إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت عن الشروط الضرورية للمواطنين الراغبين في الاستحقاق لمخصصات الدعم الاجتماعي، ومنها:

أن يكون الراتب الشهري للمتقدم لا يتجاوز الحد المسموح به للدخل.

يجب أن تتألف أسرة المتقدم من أربعة أفراد على الأقل.

ينبغي على المتقدم أن يكون ذو دخل غير منتظم.

تقديم مستندات تثبت محل الإقامة.

تقديم نسخة سارية المفعول من الهوية الوطنية.

شهادات ميلاد أفراد الأسرة.

تقديم الوثائق المتعلقة بالدخل.

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية ومقيم بصورة دائمة في العراق.

عدم امتلاك المتقدم أي عقارات أو أصول ذات قيمة كبيرة.

أن يكون العمر الأدنى للمتقدم 18 عامًا، وألا يتجاوز 60 عامًا.

عدم العمل في أي من القطاعات الوظيفية التابعة للحكومة.

عدم وجود سجل تجاري باسم المتقدم.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

من المتوقع أنه سيتم الإعلان عن قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة الذين استوفوا جميع المعايير والشروط الضرورية للحصول على الوجبة الأخيرة، ويتم معالجة الطلبات بعد فحصها من قبل عدة مؤسسات رسمية لضمان توفير مستوى معيشي لائق، ويمكن الاستعلام عن ذلك من خلال الخطوات التالية:

ادخل إلى منصة مظلتي.

انقر على خانة الخدمات الإلكترونية.

تخير بعد ذلك أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد عام 2024 والبحث عن “الوجبة الأخيرة”.

أدخل بعد ذلك الاسم الكامل للمواطن بشكل صحيح مع رقم الهوية الصالح.

تحقق من دقة البيانات المدخلة.

انقر على “تحميل”.

وستتم كشف قائمة المستفيدين في غضون دقائق قليلة، ويجب متابعة القوائم بعناية للتأكد من قبولك ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية.