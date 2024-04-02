موعد عرض مسلسل شباب البومب 12 وتردد قناة روتانا خليجية الناقلة للمسلسل الكوميدي الشهير

خلال شهر رمضان اشتهرت الكثير من المسلسلات التي حظيت بإعجاب الكثير من المتابعين والمشاهدين، وكان على رأس تلك المسلسلات الشهيرة هو مسلسل شباب البومب الذي يعد من أشهر المسلسلات الكوميدية التي ظهرت في الوطن العربي مؤخرا، ولهذا قبل انتهاء شهر رمضان يرغب الكثير بمشاهدة المسلسل على القناة الناقلة له، وهي قناة روتانا خليجية، والتي سنوضح التردد الخاص بها في السطور القادمة.

موعد عرض مسلسل شباب البومب 12

يتم إذاعة حلقة من مسلسل شباب البومب الجزء الثاني عشر، بشكل يومي على قناة روتانا خليجية، وتمكن هذا مسلسل من تحقيق نجاح مبهر منذ أن تم عرضه في اليوم الأول من شهر رمضان، ورغب الكثير في معرفة المزيد من أخبار المسلسل من خلال متابعته على القنوات الناقلة له، ومتابعة آخر أخبار النجوم القائمين على هذا العمل الفني الرائع، وبالنسبة لموعد عرض المسلسل فإنه يأتي في الساعة السادسة والأربعين دقيقة مساءً بتوقيت المملكة، ويشارك في هذا العمل كل من الآتي:

الفنان وائل الحربي.

الفنان فيصل العيسى.

القنان علي المدفع.

الفنان عبد العزيز الفريحي.

الفنان سليمان المقيطيب.

الفنان محمد الدوسري.

الفنان مهند الجميلي.

الفنانة سارة اليافعي.

مخرج المسلسل هو أشرف العبادي.

يأتي المسلسل من تأليف عبدالله الوليدي ومحمد الفهادي.

تردد قناة روتانا خليجية مسلسل شباب البومب

كما ذكرنا أن قناة روتانا خليجية هي القناة المسئولة عن عرض مسلسل شباب البومب بشكل يومي إلى المتابعين، ولهذا يرغم الجميع بمشاهدة المسلسل على التلفاز وتجنب مشاهدته على الإنترنت، لكن يجب أن يتم تحميل واستقبال القناة على القمر الصناعي، وذلك من خلال بعض البيانات الخاصة بها والتي تتمثل في الآتي:

تردد القناة: 12226.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: SD.