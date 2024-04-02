اجري جهز ورقك وفلوسك ياريس.. مفاجأة كبيره في اسعار مخالفات التصالح في قانون البناء الجديد 2024.!!

قانون التصالح في مخالفات البناء هو إحدى الآليات التي تهدف إلى حل النزاعات المتعلقة بالبناء بطريقة سلسة وفعالة، وتوفير فرصة لتصحيح المخالفات المرتكبة بدون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم، وفي هذا السياق، صدرت قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 لتوضح الإجراءات والشروط الواجب اتباعها لتحقيق التصالح بين الأطراف.

قانون البناء

أحد أهم شروط قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 هو أن يكون المخالف على علم بالمخالفة التي ارتكبها وأن يكون موافقاً على تصحيحها، كما ينص القانون على ضرورة تقديم طلب للجهة المعنية بالتصالح وتقديم الوثائق والمستندات التي تدل على وجود المخالفة وتأكيد موافقة صاحب البناء على تصحيح الخطأ، علاوة على ذلك، يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 إرشادات حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ التصالح، مثل تحديد المدة الزمنية اللازمة لتصحيح المخالفة وتحديد الغرامات المالية المترتبة على المخالف، ومن المهم أيضاً أن يتم إشراك جميع الأطراف المعنية بالنزاع في عملية التصالح وضمان توافقهم على الحل النهائي.

الاسعار الجديدة للتصالح

تختلف التكاليف بناءً على مساحة الأرض، حيث تتفاوت الأسعار على النحو التالي: