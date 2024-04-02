للحصول على 15000 دج.. تسجيل في منحة البطالة 2024 بتِلك الشروط عبر anem.dz

بعد رفع منحة البطالة لمبلغ 15 ألف دينار جزائري بشكل رسمي من قبل وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائري، وجدنا الكل يبحث عن رابط تسجيل في منحة البطالة 2024 وما هي شروط التسجيل للحصول على هذه المنحة، بحيث يستفيد المواطن من دخل شهري بقيمة 15 ألف دينار كل شهر، ونوضح لكم هذا بتقرير اليوم.

شروط تسجيل في منحة البطالة 2024

استجابت وزارة العمل الجزائرية لقرار رئيس الجمهورية ورفعت منحة البطالة لمبلغ 15 ألف دينار جزائري بداية من جانفي المنصرم، ويتم تقديم المنحة للمواطنين من تتوافر بهم الشروط والتي تأتي على النحو التالي:

المواطن/ة جزائري الجنسية.

الإقامة بواحدة من ولايات دولة الجزائر.

عمر المتقدم/ة من 19 إلى 40 يوم.

أن يكون من المواطنين الذين لا يمتلكون عمل، ولكن يبحث عن عمل، أي لم يسبق له الحصول على عمل.

لا يمتلك المتقدم أي دخل مهما كانت صفته أو طبيعته.

لا يكون المتقدم مُسجل بمركز التكوين المهني أو مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي.

لا يستفيد المتقدم من أي دخل.

لا يكون لزوج المتقدم أو المتقدمة أي شكل من أشكال الدخل.

رابط تسجيل في منحة البطالة 2024

وضحنا لكم شروط الأهلية لمنحة البطالة في دولة الجزائر والتي هي منحة شهرية بقيمة 15 ألف دينار جزائري، وبالنسبة للتسجيل فيكون كالتالي: