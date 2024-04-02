العد التنازلي.. جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 التربية والتعليم تعلن التفاصيل

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي باقي 70 يوماً فقط على بدء امتحانات الصف الثالث الثانوي لعام 2024، وهو ما يجعل الطلاب وأولياء الأمور يبحثون بشكل متزايد عن جدول الامتحانات.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي في مصر يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، وتستمر حتى السبت الموافق 20 يوليو 2024، وأكد الوزير أن امتحانات هذا العام ستحتفظ بنفس التشابه مع العام السابق في عدد الأسئلة ونوعيتهتا، وسيتضمن كل امتحان مادة دراسية عددًا متساويًا من الأسئلة الموضوعية والمقالية، مما يمنح الطلاب فرصة للتحضير بشكل أفضل ومنظم لمختلف المواد.

جدول امتحانات تالتة ثانوي

إليكم مواعيد امتحانات الثانوية العامة لعام 2024:

الإثنين 10 يونيو: امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

الأربعاء 12 يونيو: امتحان الاقتصاد والإحصاء.

السبت 15 يونيو إلى الخميس 20 يونيو: إجازة عيد الأضحى المبارك.

السبت 22 يونيو: امتحان اللغة العربية.

الثلاثاء 25 يونيو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

السبت 29 يونيو: امتحان الفيزياء.

الثلاثاء 2 يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 6 يوليو: امتحان الكيمياء.

الأربعاء 10 يوليو: امتحان الجيولوجيا والرياضيات البحتة (جبر والهندسة الفراغية).

السبت 13 يوليو: امتحان الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل).

الأربعاء 17 يوليو: امتحان الأحياء والرياضيات التطبيقية (استاتيكا).

السبت 20 يوليو: امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

تم توزيع الأسئلة في الامتحانات بنسبة 85% لأسئلة الاختيار من متعدد و15% للأسئلة المقالية، وتم تصنيف الأسئلة حسب مستويات التعقيد والتفكير بنسبة 30% للمستوى البسيط، 40% للمستوى المتوسط، و30% للمستوى العالي، ووفقًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم سيتم اعتماد أسئلة الامتحانات من بنوك الأسئلة المعتمدة التابعة للمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وسيتم توزيع كراسات الأسئلة وكراسات الإجابة وفقًا للترتيب المعتاد لتنظيم الامتحانات.