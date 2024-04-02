اتفرج على أجمل قنوات الأطفال || تردد قناة بيبي كيدز للأطفال الجديد واهم ما تقدمه من برامج

تعد قناة بيبي كيدز والبحث عن تردد قناة بيبي كيدز للأطفال من اهم واكثر ما يبحث عنه هذه الفترة من قبل الآباء والأمهات حتى يثبتنها على التلفاز ويجعلون أبنائهم يستمتعون بأفضل ما تقدمه القنا من برامج وفقرات، حيث إن القناة مشهورة بتهديف محتواها وجعله هادف ومفيد لجميع الأطفال، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة ضبط التردد على التلفاز وتردد القناة على القمر الصناعي النايل سات واهم ما تقدمه القناة.

تردد قناة بيبي كيدز للأطفال

شاهد قناة بيبي كيدز للأطفال واجعل أطفالك تستمتعون بالقناة وما تقدمه لهم من برامج وفقرات على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 4/3.

طريقة ضبط تردد قناة بيبي كيدز على التلفاز

بخطوات بسيطة وتقليدية اضبط قناة بيبي كيدز على جهاز الاستقبال الخاص بك واجعل أبناك يستمعون مع القناة، وإليك الخطوات التالية:

افتح قائمة “الإعدادات” على جهاز الاستقبال.

اختر “البحث عن القنوات”، ومن ثم اختر “البحث اليدوي”.

أدخل البيانات الخاصة بالتردد والمبينة أعلاه.

اضغط على “بحث”، وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

اضغط على “حفظ” أو “موافق”، وشاهد القناة على التلفاز.

أهم برامج قناة بيبي كيدز

تمتاز قناة بيبي كيدز بتقديم محتوى جيد للأطفال وهادف، ومن أفضل ما تقدمه القناة التالي: