استقبل الآن تردد قناة روتانا خليجية 2024 وتابع مسلسل شباب البومب 12 يومياً على نايل سات وعرب سات

حظيت مجموعة قنوات روتانا بشكل عام بشهرة كبيرة منذ انطلاقتها الأولى، ومن بين هذه المجموعة تميزت قناة روتانا خليجية بتقديم محتوى رائع نال إعجاب آلاف الأشخاص من كافة البلدان العربية، ونظرًا للشعبية والإقبال الواسع على متابعة محتواها فقد تزايدت عمليات البحث عن تردد هذه القناة، وهذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال حيث سنذكر لكم بيانات أحدث تردد لقناة روتانا خليجية على الأقمار الصناعية وغيرها من المعلومات حول هذه القناة.

استقبل الآن تردد قناة روتانا خليجية 2024

تمكنت قناة روتانا خليجية من تحقيق نجاح كبير في الوطن العربي، وذلك لأنها تقدم محتوى رائع يتضمن تشكيلة واسعة من المسلسلات والأفلام المتنوعة التي تناسب كافة الأذواق، وتتميز قناة روتانا خليجية بجودة البث ووضوح الصورة ونقاء الصوت، ويمكن لمتابعي هذه القناة الاستماع بمشاهدة أشهر وأحدث الأفلام والمسلسلات العربية والخليجية على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال تثبيت هذه القناة المجانية عن طريق إدخال بيانات التردد على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وفي السطور القادمة التردد الحالي للقناة الفضائية.

بيانات تردد قناة روتانا خليجية 2024 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة روتانا خليجية: 11295.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ للقناة: ¾.

أحدث تردد لقناة روتانا خليجية على عرب سات 2024

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11843.

استقطاب القناة: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ على القناة: ¾.

الآن أشهر مسلسلات روتانا خليجية 2024

قد تزايدت عمليات البحث عن المسلسلات التي تقدمها قناة روتانا خليجية خلال شهر رمضان 2024، ونذكر لكم منها مسلسل طارق ونوف، مسلسل قلم رصاص، نقطة انتهى، نظرة حب، كذلك مسلسل شباب البومب 12 وغيرها الكثير من البرامج والمسلسلات المميزة.