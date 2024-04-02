“رامز هيجيب مين؟؟”!! ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الحلقة 23 وضحايا رامز جلال اليوم

ارتفعت مؤشرات البحث عن ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم الثلاثاء الموافق 23 من رمضان وذلك لأن البرنامج يقدم فكرة مختلفة عن السنوات السابقة، حيث يتم استضافة ضيفين من المشاهير بهدف الصلح بينهم، ويعتقد الضيفان أن البرنامج حواري ولكن سرعان مايكتشف الضيفان أنه مقلب من رامز جلال، ومن المتوقع أن تتضمن حلقة اليوم المزيد من التشويق والإثارة كما تعودنا عليه في برامج رامز جلال حيث أظهر البرنامج جوًا من الرعب والمفاجآت للضحايا، لذلك جذب ملايين المتابعين والمشاهدين، وسوف نكشف عن هوية ضيف حلقة اليوم عبر السطور القادمة.

ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

يجدر بنا الإشارة إلى أن برنامج “رامز جاب من الآخر الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك على قناة MBC مصر حيث يقدم النجم رامز جلال تجربة مليئة بالمفاجآت والتشويق، حيث يستضيف ضيفين جديدين في مغامرة مثيرة كل حلقة، وسوف تأتي الحلقة الثالثة وعشرون مباشرة بعد أذان المغرب، لتواصل إثارة الجمهور بأحداثها المثيرة والممتعة، ومن المتوقع أن يكون ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم هو ريهام حجاج و دينا الشربيني، ومنذ بداية شهر رمضان، استضاف البرنامج مجموعة من ألمع نجوم الرياضة والفن، بما في ذلك الفنان أحمد السقا والنجم باسم سمرة، وكذلك العديد من الأسماء البارزة التي أضافت بريقًا خاصًا للحلقات، مما جعل البرنامج محط أنظار الجمهور على مدار الشهر الكريم.

مواعيد عرض حلقة اليوم من برنامج رامز جاب من الاخر اليوم

بعد أن أوضحنا ضيف برنامج رامز جاب من الاخر اليوم، يجدر بنا الإشارة إلى أنه سيتم بث الحلقة 23 من برنامج “رامز جاب من الآخر” في شهر رمضان 2024 على قناة MBC مصر في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة بعد مدفع الإفطار وأذان المغرب وذلك عبر شبكة قنوات MBC مصر وفقًا للجدول الزمني المحدد، ويمكن متابعة الحلقة من خلال بيانات التردد التالية: