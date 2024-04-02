رسميا.. بالخطوات التسجيل في المدرسة الالكترونية فى العراق 2024 والميزات والشروط

منصة المدرسة الإلكترونية فى العراق 2024، حيث تم الإعلان اليوم الثلاثاء عن إطلاق منصة المدرسة الإلكترونية من قبل وزارة التربية العراقية، والإعلان عن بدء عملية التسجيل في نظام الانتساب للعام الدراسي 2024-2025، ومن خلال هذا الإعلان اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية أنها تعمل على تحسين التعليم وتعزيز فرص التعلم عن بعد، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تستطيع التسجيل في منصة المدرسة الإلكترونية بكل سهولة ويسر.

منصة المدرسة الإلكترونية العراقية:

تتيح منصة المدرسة الإلكترونية فى العراق فرصة التعلم عن بعد من خلال توفير مواد تعليمية متنوعة ومحتوى تفاعلي،و يمكن للطلاب الوصول إلى الدروس والمحاضرات والمواد الإضافية بسهولة عبر المنصة، مما يتيح لهم التعلم في أي وقت ومن أي مكان يناسبهم،و كما يمكن للمدرسين أيضًا تحميل المواد التعليمية والمصادر التعليمية الإضافية لمساعدة الطلاب في فهم الموضوعات بشكل أفضل،و تتيح المنصة للمدرسين والطلاب التواصل والتفاعل بسهولة. يمكن للمدرسين إعطاء المهام والاختبارات وتقديم التعليقات والتوجيهات للطلاب عبر المنصة، ويمكن للطلاب طرح الأسئلة والمشاركة في المناقشات وتبادل الأفكار مع المدرسين والزملاء.

رابط التسجيل في المدرسة الإلكترونية العراقية:

اتاحت وزارة التربية والتعليم العراقية لجميع الطلاب والطالبات القيام بتسجيل الدخول في رابط المدرسة الإلكترونية من خلال تسجيل الدخول على موقع المدرسة الإلكترونية الحكومية، ويمكن ايضا تسجيل الدخول للمدرسة الإلكترونية من خلال القيام بتحميل التطبيق الخاص بالمدرسة الإلكترونية المتاح على الهواتف المحمولة وذلك من أجل المساهمة في سرعة التواصل مع المدرسة الإلكترونية.