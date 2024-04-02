“يا أطفال لولو صارت شرطية”..تردد قناة وناسة Wanasah وتابع أجمل الأناشيد والأغاني للأطفال على الأقمار الصناعية

تقدم قناة وناسة كيدز باقة مميزة ومتنوعة من الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال ويستمعون إليها بشكل يومي، وقد نال محتوى وناسة كيدز إعجاب عدد كبير من الأطفال في الوطن العربي، حيث يقبل الأطفال من مختلف الفئات العمرية على متابعة أغاني وأناشيد لولو التربوية والتعليمية، ولولو هي أشهر شخصية في هذه القناة وقد حظيت بمكانة خاصة ومحبة كبيرة من قبل الأطفال الصغار، وتهدف قناة وناسة من خلال هذه الشخصية على تنمية قدرات الطفل العقلية ومهاراته اللغوية وزيادة ثقافته ومعلوماته في كافة المجالات.

للأطفال الآن تردد قناة وناسة كيدز 2024

عند الحديث عن القنوات الفضائية المفيدة والنافعة للطفل العربي، لا بد من ذكر قناة وناسة التي تساهم في تعريف الطفل على القيم والمبادئ والأخلاق وتعاليم الإسلام وغيرها من المعلومات المهمة، والتي ترغب كل أم في أن يكتسبها الطفل مثل حفظ الحروف والأرقام والتمييز بين الألوان والأحجام والأشكال، وهذا المحتوى الرائع جعل الأهل يرغبون في تثبيت قناة وناسة كيدز ومعرفة بيانات ترددها عبر الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، وهذا ما سنذكره في السطور التالية:

أجدد تردد لقناة وناسة كيدز على القمر نايل سات

تردد قناة وناسة هو: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

القمر الصناعي لقناة وناسة: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

أحدث الآن تردد قناة وناسة كيدز على قمر عرب سات

تردد قناة وناسة: 11270.

القمر الصناعي لقناة وناسة: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

أناشيد وأغاني شخصية لولو 2024

هناك العديد من الأناشيد والأغاني التي تقدمها شخصية لولو بهدف ترفيه وتسلية الأطفال وتعليمهم في الوقت نفسه، وأبرز هذه الأغاني أغنية لوليات صغار، أغنية لولو الشطورة، أغنية لولو لا تفتح الباب، أغنية لولو ضاعت، أغنية لولو صارت شرطية، لولو عايزة ماما، وينك يا لولو.