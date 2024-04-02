الآن رابط منصة مظلتي spa.gov.iq.. للوصول إلى أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بعموم العراق الوجبة الأخيرة 2024

شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعا كبيرا في أعداد الأشخاص الذين يبحثون عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق لعام 2024، حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم برامج الحكومة العراقية لتقديم الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض والفئات السكانية الأكثر ضعفا، تهدف الرعاية الاجتماعية إلى تحسين نوعية حياة الأرامل والمطلقات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقليل حدة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.

كيفية الوصول إلى أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

تم الإعلان عن هويات الأشخاص المستفيدين والمشمولين من الرعاية الاجتماعية، والوزارة الآن تعمل على تحليل طلبات الحصول على البرنامج لاستكمالها بدقة وفعالية، من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية قريبا.

للحصول على أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الأخيرة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة منصة مظلتي الإلكترونية.

2. اختر إدارة الرعاية الاجتماعية.

3. سجل الدخول إلى منصة مظلتي الخاصة بك.

4. تنزيل قوائم الأسماء.

5. ابحث عن رقم الوجبة الأخيرة “السابعة”.

6. أدخل الاسم في مربع البحث بمجرد تنزيل الملفات.

يتطلب الحصول على الرعاية الاجتماعية تقديم المستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية للأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة، يرجى الاطلاع على متطلبات الأهلية المحددة من قبل الجهات المعنية لمعرفة المستندات المطلوبة بالتفصيل.

كيفية الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق

للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، قد تتطلب الجهات المعنية تقديم مستندات محددة لتثبت الأهلية، ومع ذلك يجب ملاحظة أن المتطلبات المحددة قد تختلف بين المحافظات والسياق الاجتماعي الخاص بكل فئة.

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