جاهزين يا أطفال؟.. اضبط تردد قناة سبيس تون على القمر نايل وعربسات لأحلى أفلام ومسلسلات الكرتون للأطفال 24 ساعة

تعتبر قناة سبيس تون واحدة من القنوات العريقة والقديمة، وذلك ساعدها في أن يكون لها عدد كبير من الجماهير من مختلف الدول العربية، وذلك لأنها تقوم على عرض عدد كبير من مسلسلات الكرتون التي يحبها الجميع سواء الكبير أو الصغير، بالإضافة إلى أنها تعرض أيضا مجموعة من البرامج التي تجذب انتباه الطفل وتنمي الذكاء لديه، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا تردد قناة سبيس تون.

تردد قناة سبيس تون

يجب العلم أنه تم إطلاق القناة لأول مرة في عام 2000 وهي تتميز بأنها تقدم محتوى عالي الدقة والجودة وتحرص على تقديم محتوى يناسب جميع الفئات العمرية ومختلف الأذواق، كما أنه يمكنك استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك بشكل مجاني دون الحاجة إلى دفع رسوم شهرية وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي عرب سات

حرصت قناة سبيس تون على توفير تردد جديد والذي يمكنكم من خلاله استقبال القناة بكل سهولة وهو:

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅘.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة: SD.

كيفية تنزيل القناة على الرسيفر الخاص بك

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عندنا ترغب في استقبال القناة والتي تكون كالتالي: