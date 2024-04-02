للترفيه والتعليم.. ثبتِ تردد قناة طيور الجنة 2024 Toyor ALjanahTV نايل سات لمتابعة جميع أناشيد الأطفال

تردد قناة طيور الجنة 2024 يبحث عنه آلاف المواطنين من مختلف العالم العربي، وذلك لمتابعة المحتوى المميز المقدم للأطفال الصغار عبر هذه القناة، والتي ليست مجرد قناة للترفيه وتسلية الأطفال الصغار فقط، بل تقوم بتثبيت العادات الصحيحة وتعاليم الدين الإسلامي عند عدد كبير من الأطفال وبشكل غير مباشر، ونذكر لكم التردد الخاص بالقناة وبعضًا من أناشيدها التي تقدمها للأطفال بالوقت الحالي، تابعوا معنا.

تردد قناة طيور الجنة 2024

قناة طيور الجنة واحدة من القنوات التي انطلقت بسماء إعلام الأطفال منذ عام 2008 الماضي، حيث تقريبًا كانت من أوائل القنوات الفضائية بمجال الأطفال سواء أناشيد أو برامج، خاطبت القناة الأطفال بأطفال من نفس سنهم، وهذا ما جعل الصغار يتقبلون النصيحة ويقوموا بتنفيذها دون تردد، بل ويري الأطفال أنفسهم من خلال هذه الأناشيد المميزة، وتأتي الإحداثيات الخاصة بهذه القنوات على النحو التالي:

مدار القناة: نايلسات.

تردد القناة: 11258.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

أناشيد قناة طيور الجنة الفضائية 2024

وضحنا لكم تردد قناة طيور الجنة 2024 على المدار نايل سات، وبالنسبة لأناشيد القناة فهي تستهدف جميع الأطفال ومقدمة لهم دون انقطاع على مدار الساعة، وتأتي بعضًا من تِلك الأناشيد على النحو التالي:

رمضانيات جاد وإياد.

أنشد لنا.

حميد الولد الشقي.

أنا البندورة الحمرا.

البيبي الصغير.

يا بابا سناني واوا.

وباقة أخرى من الأناشيد المقدمة للأطفال التي من خلالها يمكن تثبيت القناة ومتابعتها من خلالها، حيث على المتابع أن يذهب إلى قائمة الإعدادات واختيار إضافة قناة ومن ثم كتابة جميع إحداثيات القناة، وبعد الحفظ تجدها ضمن قائمة قنواتك.