كيفية استخراج شهادة ماين كرافت التعليمية Minecraft Education

لعبة ماين كرافت هي من ضمن الألعاب التعليمية الشهيرة، واشتهرت بكثرة بعد أن تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم السعودية عن مسابقة تتوفر بداخلها، حيث تعد عبارة عن إتمام جميع المهام التي تتوفر في لعبة ماين كرافت خلال فترة محددة، وبعد أن يتم الانتهاء من تلك المهمات، يتم الحصول على شهادة تثبت ذلك.

طريقة تثبيت ماين كرافت التعليمية

يرغب الجميع في تثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية حتى يتم إتمام المهمات التي تتوفر بها، ولهذا سنوضح بعض الخطوات البسيطة التي تساعدكم في تثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية دون أن تواجه أي مصاعب أثناء عملية التثبيت، وتعد الخطوات عبارة عن الآتي:

أولا يجب عليك التوجه إلى الصفحة الخاصة بتثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية.

ثم قم بالضغط على أيقونة تحميل اللعبه التي تأتي في مربع باللون الأخضر.

ثم قم بالنقر على التالي حتى تتمكن من الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

قم بتحديد المكان الذي سيتم تحميل اللعبة به.

بعد ذلك عليك بالضغط على أيقونة التثبيت.

وحتى تتمكن من إتمام المهمات المتوفرة يجب عليك التسجيل أولا بحسابك الرسمي داخل وزارة التربية والتعليم.

خطوات استخراج شهادة ماين كرافت

لكي تتمكن من الحصول على شهادة ماين كرافت التعليمية وذلك بعد أن تكمل المهمات المتوفرة، عليك بتنفيذ بعض الخطوات الهامة التي تعد عبارة عن الآتي: