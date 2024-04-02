رابط الاشتراك في مسابقة فريش 2024 واربح 5 أجهزة كهربائية

يبحث عدد كبير من المشاهدين من شتى أنحاء العالم عن رابط الاشتراك في مسابقة فريش 2024، والتي أصبحت محور اهتمام وبحث الملايين من المشاهدين خاصة بعد أن أعلنت الشركة عن أسماء الفائزين ورفع صورهم على الموقع الرسمي لشركة فريش على الفيس بوك، وقد أعلنت الشركة عن أن جائزة مسابقة فرش هي 5 أجهزة منزلية ، وبدأت مسابقة فريش في 10 رمضان الجاري وهي عبارة عن فزورة تتحدث عن الدولة التي تقوم فريش بتصدير منتجاتها إليها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاشتراك في المسابقة وخطوات التسجيل.

خطوات الاشتراك في مسابقة فريش 2024

حيث أعلنت شركة فريش عن طرح فيديو المسابقة يومياً في شهر رمضان ، وتقدمه الفنانة دينا الشربيني وروبيـ والتي تتشابه مع الكثير من فوازبر رمضان وإليكم خطوات الإشتراك في مسابقة فريش….

زيارة موقع شركة فريش على الإنترنت.

اذهب إلى الصفحة الرئيسية .

واضغط على “فوازير رمضان”.

اختر الإجابة الصحيحة وحدد اسم الدولة التي يتم تصدير أجهزة فريس إليها.

ادخل بيانات المستفيد ورقم البطاقة الشخصية ورقم الموبايل.

اضغط على موافقة على الشروط والأحكام.

ثم اضغط على “ارسال”.

شروط التسجيل في مسابقة فريش 2024

وكانت شركة فريش أعلنت عن عدد من الضوابط التي يجب أن يطلع عليها المشترك قبل الإشتراك في مسابقة فريش 2024 التي بدأت في 10 رمضان الجاري، والتي جاءت كالتالي: