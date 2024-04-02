لأناشيد وبرامج ترفيهية لأولادك.. ثبتِ تردد قناة وناسة لولو 2024 نايل سات ورفهي عنهم

قناة وناسة لولو كانت وما زالت محط اهتمام من قِبل الآباء والأمهات، والذي يبحثون لأولادهم على قناة ترفيهية وبنفس الوقت تعليمهم بعضًا من القيم، وقد انطلقت القناة في بدايتها على موقع اليوتيوب، ثم خصصت إدارة القناة بعد ذلك قناة فضائية على شاشة التلفاز، وذلك على القمر الصناعي نايل سات، وتبث القناة عدد لا حصر له من الأناشيد، فدعونا نوضح بعض المعلومات عن القناة، سواء تردد أو أناشيد، فتابعوا معنا.

تردد قناة وناسة لولو نايل سات

تتنوع قنوات الأطفال على القمر الصناعي نايل سات، وتجد بعض القنوات تقدم أناشيد وبرامج للأطفال، بينما قنوات أخرى تُقدم أفلام كرتونية تتناسب مع مختلف أعمار الأطفال، وبالنسبة لوناسة فهي ضمن هذه القنوات التي تعرض أناشيد وبرامج، حيث بدئت بعام 2018 على اليوتيوب، ثم بعدها انطلقت إلى القمر الصناعي “نايل سات”، وقد استطاعت في هذه الفترة الصغيرة أن تحصد ملايين المتابعين من مختلف دول العالم العربي، ويأتي التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات التردد 11430 الاستقطاب عامودي الترميز 27500 الجودة للقناة HD

تثبيت قناة وناسة لولو على النايل سات

تُطلق القناة عدد من الأناشيد والبرامج على شاشتها، وللعلم أن الأناشيد عبارة عن رسوم كرتونية تقدمها شخصية لولو وعدد من الشخصيات الأخرى، ولمتابعة الأناشيد والبرامج المعروضة على القناة، لا بد من كتابة الإحداثيات الخاصة بالقناة على النايل سات، ومن السهل جدًا استقبال القناة، حيث تأتي الخطوات على هذا الترتيب: