تكنولوجيا
بطاريتك استحالة تبوظ تاني .. هنعلمك طريقة عبقرية تحافظ بيها على بطارية موبايل آيفون iPhone
يواجه الكثير من أصحاب الآيفون مشاكل مختلفة تؤثر على أداء الجهاز وخاصة كفاءة بطارية موبايل آيفون، وهو السبب الذي قمنا من أجله بالبحث عن أفضل الوسائل التي من خلالها تستطيع الحفاظ على البطارية وبالتالي جهازك بالكامل، فيما يلي بعض النصائح لتحسين عمر بطارية الآيفون.
نصائح لتحسين عمر بطارية موبايل آيفون
- تحديث البرمجيات: تأكد من تثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS. الإصدارات الحديثة تتضمن تحسينات لاستهلاك البطارية وتحسين أداء الجهاز.
- ضبط إضاءة الشاشة: يمكنك ضبط سطوع الشاشة وفقًا للظروف المحيطة باستخدام خاصية التحكم التلقائي في الإضاءة، هذا يساعد في تقليل استهلاك البطارية.
- تعطيل خدمات تحديد الموقع: بعض خدمات تحديد الموقع يمكن أن تستهلك الكثير من البطارية، يفضل تعطيل هذه الخدمات للتطبيقات التي لا تحتاج إليها بشكل أساسي أو استخدامها فقط عند الحاجة.
- إدارة التطبيقات في الخلفية: بعض التطبيقات قد تستمر في العمل في الخلفية وتستهلك البطارية، يمكنك تقليل ذلك عن طريق تعطيل التحديث التلقائي للتطبيقات أو تحديد التطبيقات المسموح لها بالعمل في الخلفية.
- تقليل الإشعارات: يمكنك تقليل عدد الإشعارات الواردة عن طريق ضبط إعدادات الإشعارات وتقليل البرامج التي ترسل لك التنبيهات.
- تعطيل خدمات الإنترنت: إذا كانت قوة الإشارة ضعيفة، فقد يستهلك الهاتف الكثير من الطاقة في محاولة الاتصال، يمكنك تعطيل خدمة البيانات الجوالة أو تفعيل وضع الطيران عندما لا تحتاج إلى الاتصال بالشبكة.
- إدارة استخدام التقنيات اللاسلكية: يمكن أن تستهلك تقنيات مثل البلوتوث وWi-Fi الكثير من البطارية عند تشغيلها، حاول تعطيلها عندما لا تحتاج إليها.
- استخدام الوضع الليلي: إذا كان لديك جهاز iPhone يحتوي على شاشة OLED، يمكنك تفعيل الوضع الليلي (الوضع الداكن)، وهو يستهلك أقل طاقة ويساعد في توفير عمر بطارية أطول.
عدد من النصائح الإضافية لمساعدتك على تحسين عمر البطارية على جهاز iPhone الخاص بك:
- تقليل البريد الإلكتروني: يمكن أن يؤدي البريد الإلكتروني، حيث يتحقق جهازك باستمرار من وجود رسائل جديدة، إلى استنزاف البطارية، فكر في تغيير إعدادات بريدك الإلكتروني لجلب الرسائل الجديدة على فترات زمنية أطول أو يدويًا.
- قم بتعطيل الإشعارات غير الضرورية: يمكن أن تساهم الإشعارات الواردة من التطبيقات المختلفة في استنزاف البطارية، راجع إعدادات الإشعارات لتطبيقاتك وقم بتعطيل الإشعارات لتلك غير الضرورية.
- الحد من تحديث التطبيقات في الخلفية: يسمح تحديث التطبيقات في الخلفية للتطبيقات بتحديث محتواها في الخلفية، ولكنه يمكن أن يستهلك طاقة البطارية، يمكنك تعطيل هذه الميزة بالكامل أو تحديد تطبيقات معينة يُسمح لها بالتحديث في الخلفية.
- استخدم Wi-Fi بدلاً من البيانات الخلوية: عندما يكون لديك اتصال Wi-Fi مستقر، استخدمه بدلاً من البيانات الخلوية، تستهلك شبكة Wi-Fi عمومًا طاقة أقل من البيانات الخلوية.
- تمكين وضع الطاقة المنخفضة: عندما تكون البطارية منخفضة، فإن تمكين وضع الطاقة المنخفضة يمكن أن يساعد في إطالة عمرها، تعمل هذه الميزة على تقليل أو تعطيل بعض أنشطة الخلفية والمؤثرات المرئية للحفاظ على الطاقة.
- تحسين خدمات الموقع: تستخدم بعض التطبيقات خدمات الموقع حتى عندما لا تكون قيد الاستخدام بشكل نشط، مما قد يؤدي إلى استنزاف البطارية، انتقل إلى الإعدادات > الخصوصية > خدمات الموقع وراجع إعدادات الموقع لكل تطبيق. يمكنك إما تعطيل خدمات الموقع بالكامل أو اختيار “أثناء الاستخدام” للتطبيقات التي تتطلب ذلك
- . أعد تشغيل جهاز iPhone الخاص بك: يمكن أن تساعد إعادة تشغيل جهاز iPhone في حل أي خلل في البرامج أو عمليات الخلفية التي قد تسبب استنزافًا مفرطًا للبطارية.