بطاريتك استحالة تبوظ تاني .. هنعلمك طريقة عبقرية تحافظ بيها على بطارية موبايل آيفون iPhone

يواجه الكثير من أصحاب الآيفون مشاكل مختلفة تؤثر على أداء الجهاز وخاصة كفاءة بطارية موبايل آيفون، وهو السبب الذي قمنا من أجله بالبحث عن أفضل الوسائل التي من خلالها تستطيع الحفاظ على البطارية وبالتالي جهازك بالكامل، فيما يلي بعض النصائح لتحسين عمر بطارية الآيفون.

نصائح لتحسين عمر بطارية موبايل آيفون

تحديث البرمجيات: تأكد من تثبيت أحدث إصدار من نظام التشغيل iOS. الإصدارات الحديثة تتضمن تحسينات لاستهلاك البطارية وتحسين أداء الجهاز. ضبط إضاءة الشاشة: يمكنك ضبط سطوع الشاشة وفقًا للظروف المحيطة باستخدام خاصية التحكم التلقائي في الإضاءة، هذا يساعد في تقليل استهلاك البطارية. تعطيل خدمات تحديد الموقع: بعض خدمات تحديد الموقع يمكن أن تستهلك الكثير من البطارية، يفضل تعطيل هذه الخدمات للتطبيقات التي لا تحتاج إليها بشكل أساسي أو استخدامها فقط عند الحاجة. إدارة التطبيقات في الخلفية: بعض التطبيقات قد تستمر في العمل في الخلفية وتستهلك البطارية، يمكنك تقليل ذلك عن طريق تعطيل التحديث التلقائي للتطبيقات أو تحديد التطبيقات المسموح لها بالعمل في الخلفية. تقليل الإشعارات: يمكنك تقليل عدد الإشعارات الواردة عن طريق ضبط إعدادات الإشعارات وتقليل البرامج التي ترسل لك التنبيهات. تعطيل خدمات الإنترنت: إذا كانت قوة الإشارة ضعيفة، فقد يستهلك الهاتف الكثير من الطاقة في محاولة الاتصال، يمكنك تعطيل خدمة البيانات الجوالة أو تفعيل وضع الطيران عندما لا تحتاج إلى الاتصال بالشبكة. إدارة استخدام التقنيات اللاسلكية: يمكن أن تستهلك تقنيات مثل البلوتوث وWi-Fi الكثير من البطارية عند تشغيلها، حاول تعطيلها عندما لا تحتاج إليها. استخدام الوضع الليلي: إذا كان لديك جهاز iPhone يحتوي على شاشة OLED، يمكنك تفعيل الوضع الليلي (الوضع الداكن)، وهو يستهلك أقل طاقة ويساعد في توفير عمر بطارية أطول.

عدد من النصائح الإضافية لمساعدتك على تحسين عمر البطارية على جهاز iPhone الخاص بك: