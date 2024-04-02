مسلسل حق عرب الحلقة 23 ….. عرب يدمن المخدرات وأمه تنهار من الصدمة

مسلسل حق عرب الحلقة 23، من أكثر المسلسلات التي لاقت على إعجاب الملايين من المشاهدين منذ بداية شهر رمضان الكريم، والذي يشارك في بطولته الفنان أحمد العوضي ، وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من المشاهدين في البحث عن مسلسل حق عرب الحلقة 23 والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الأحداث وإليكم التفاصيل…..

مسلسل حق عرب الحلقة 23

حيث شهدت الحلقة الماضية من مسلسل حق عرب الكثير من الأحداث كان أبرزها استضافة أبو عمار لعرب ووالدته ، وبعد أن حضر الطبيب للكشف على عرب أبلغهم أنه يتعاطى المخدرات وأن آثار الحقن تظهر على ذراع عرب .

وفي مشهد آخر يظهر عرب وهو يطلب من صديقه محسن أن يشتري له جرعة من المخدرات، وأكد محسن لعرب أنه أصبح مدمن للمخدرات بعد أن تم اختطافه على يد عمر زهران ورفض محسن أن يشتري لعرب المخدرتات إلا أنه توسل إليه وترجاه حتى يحضر إليه المخدر وهنا سمعته والدته وانهارت من البكاء ووعدته أنها سوف تساعده ولا تتخلى عنه أبداً.

وتقرر صباح أن تترك منزل زوجها عبد ربه خاصة بعدما شك فيها أنها على علاقة بعرب، وفي نفس الوقت ذهبت أنغام إلى عرب بعد أن اعترفت بحبها لعرب إلى والدها وفي نفس التوقيت تدخل حنان للتفاجئ بوجود أنغام، كما يكتشف جمال خيانة سميحة له ويراها وهي في منزل رباح.

موعد عرض مسلسل حق عرب

يُعرض مسلسل حق عرب على قناة ON E في تمام الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت القاهرة، ويعاد عرض الحلقة في اليوم التالي في تمام الساعة 03:00 عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة 04:00 مساءً بتوقيت السعودية، ويمكنكم مشاهدة المسلسل بعد عرض الحلقة على منصة Watch it.