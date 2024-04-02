قدم الآن بدون كفيل وبإجراءات بسيطة..  إصرف 20 ألف ريال تمويل فوري من شركة اليسر

يقدم منتج التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل فرصة للأفراد في المملكة العربية السعودية للحصول على مبالغ تمويلية فورية، يتم تحقيق ذلك من خلال توفير عدة مزايا وشروط تناسب الجميع، ويتم إنجاز جميع الإجراءات بسرعة وسهولة، حيث تتيح الشركة وبدون كفيل وبإجراءات بسيطة صرف 20 ألف ريال تمويل فوري من شركة اليسر.

تعرف على مميزات التمويل من شركة اليسر

من بين المزايا التي يوفرها هذا المنتج التمويلي:

تمويل شخصي فوري ونقدي. متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. لا حاجة لوجود كفيل أو ضامن عند تقديم الطلب. يمكن للمقترض الحصول على مبالغ مالية تصل إلى حوالي 20 ألف ريال سعودي نقدًا فوريًا، ويتم سدادها على مدى فترة تصل إلى ثلاث سنوات. يتم الموافقة بسرعة على الطلب.

الشروط الخاصة للحصول على التمويل من شركة اليسر

وفيما يتعلق بشروط التأهل والاستفادة من هذا التمويل الشخصي الأصغر، تعد شركة اليسر بضرورة توافر بعض الشروط التالية:

يجب أن يكون التمويل متاحًا للمواطنين السعوديين وغير السعوديين. يجب أن يكون عمر المتقدم للتمويل لا يقل عن 22 سنة عند تقديم الطلب. يجب أن يكون عمر المتقدم للتمويل لا يزيد عن 60 عامًا عند انتهاء فترة التمويل. يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم للتمويل حوالي 3500 ريال سعودي. يجب أن يكون لدى المتقدم للتمويل فترة خدمة لا تقل عن ثلاثة أشهر في وظيفته الحالية.

وبالنسبة للوثائق المطلوبة لاستكمال الطلب، فإنه يلزم تقديم الوثائق التالية:

هوية وطنية سارية المفعول للمواطنين السعوديين. إقامة سارية المفعول لغير السعوديين. وثيقة تثبت الدخل الشهري للمتقدم عند تقديم الطلب. كشف حساب بنكي للمتقدم للتمويل يغطي آخر ثلاثة أشهر.

بعض المعلومات الإضافية حول منتج التمويل الشخصي الذي تقدمه شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية: