“لولو تعبانه في رمضان”.. نزل تردد قناة وناسة كيدز في رمضان

قناة وناسة كيدز هي من أعشق القنوات المحببة لملايين الأطفال حول العالم، حيث إن القناة تقوم بتقديم وإذاعة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المميزة، إضافة إلى أنها تتميز بنقلها للمحتوى والبرامج بصورة واضحة وقوة إشارة لا يمكن مقارنتها مع أي قناة أخرى، وعليه يمكنك استقبال القناة على العرب سات بكل سهولة، وخطوات تنزيلها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة كيدز في رمضان

يمكن وبكل سهولة استقبال قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي عرب سات، لعرض العديد من البرامج والأفلام الكرتونية المميزة التي يعشقها ملايين الأطفال حول العالم، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة يكون عرب سات.

التردد الجديد للقناة يكون 11270.

معدل الترميز لقناة وناسة أطفال يكون 27500.

استقطاب قناة وناسة أطفال فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ3/4

خطوات تثبيت قناة وناسة كيدز

جاءت أهم خطوات القيام بالتعرف على التردد الجديد لقناة وناسة كيدز الجديد، وفقًا للأتي:-