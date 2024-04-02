تردد ssc بدر سات 2024 أهم مزايا قناة إس إس سي السعودية 

تردد ssc بدر سات يقبل عليه البعض للبحث عنه، يمكن ضبط كل إحداثيات تردد ssc وهي من ضمن القنوات المجانية التي يمكن متابعتها حيث تعتبر قناة إس إس سي من بين أهم وأشهر القنوات الرياضة التي يتابعها الكثير من المشاهدين من متابعي البرامج الرياضية والبطولات العربية والدولية وكل ما يخص الأحداث الرياضية في المملكة العربية السعودية وفي الوطن العربي، ولذلك نتعرف على تردد القناة على القمر الصناعي بدر سات.

تردد ssc بدر سات

نتابع من خلال تلك الفقرات إحداثيات تردد قناة إس إس سي على القمر الصناعي بدر سات:

تردد القناة هو 18412.

القمر الصناعي وهو بدر سات.

معدل ترميز القناة هو 27500.

الاستقطاب أفقي.

أو 12478 أفقي

تردد إس إس سي على نايل سات

يسهل على الراغبين في متابعة قناة إس إس سي التي تبث عبر القمر الصناعي نايل سات، وضبط تلك الإحداثيات على الجهاز وذلك من خلال ضبط إحداثيات التردد الآتية:

تردد القناة هو: 12523.

القمر الصناعي نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح 3/2.

أهم مزايا قناة إس إس سي السعودية

تعتبر القناة السعودية الشهيرة إس إس سي هي ضمن باقة أشهر القنوات الرياضية السعودية والتي تمتاز ببعض السمات التي نتعرف على أهمها من خلال الآتي: