موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من عشاق نادي الزمالك عن موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، بعد أن تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز على مودرن فيوتشر بهدف مقابل لا شئ، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم الأحد الماضي على استاد السلام ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي من نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

حيث تمكن اللاعب المتميز أحمد زيزو من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 36 من عمر المباراة، بعد التمريرة التي قام بها محمد فاروق والتي وصلت إلى على ياسر لتصل الكرة إلى أسفل يسار المرمى، ليتمكن سيف الجزيري من الحصول على ضربة جزاء التي قام بها اللاعب أحمد زيزو.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر ضمن مباريات إياب دور ربع نهائي الكونفيدرالية يوم الأحد الموافق 7 أبريل 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:0 مساءً بتوقيت السعودية.

تمكن فريق القلعة البيضاء من التأهل إلى دور ربع نهائي من البطولة، بعد أن تصدر الزمالك المجموعة برصيد 16 نقطة، جمعها الفريق من خلال 5 مباريات تعادل الفريق في مباراة واحدة فقط، وفاز في 4 مباريات أخرى.

أما عن فريق مودرن فيوتشر فقد تمكن من التأهل إلى دور ربع نهائي من البطولة بعد أن احتل المركز الثاني بالمجموعة برصيد 11 نقطة بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مباراة أخرى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودن فيوتشر

ويمكنكم متابعة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر على قناة بي ان سبورت 6 التي يمكنكم استقبالها من خلال التردد التالي: