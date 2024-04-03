“أحسن من اليوتيوب العادي بكتييييير“.. كيفية تحميل يوتيوب الأسود بمساحة صغيرة مناسبة لجميع الهواتف.. حمله فورا الآن

قامت شركة اليوتيوب بإطلاق تطبيق الواتساب الأسود وهو أحدث إصدار لليوتيوب والذي يساعدك في الوصول إلى المحتويات المتنوعة دون التقيد ودون مراقبة كما أنه يسمح لك بسماع أحدث الأغاني والأفلام الحصرية والجديدة كما أنه يحتوي على باقة متميزة من البرامج التليفزيونية التي يتابعها الكثير، ويجب العلم أنه يقوم بعرض المحتوى الخاص به بأعلى دقة وجودة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا طريقة تحميل يوتيوب الأسود.

تحميل يوتيوب الأسود

يجب العلم أن البلاك يوتيوب غير متوفر في متجر التطبيقات ولكنك يمكنك الحصول عليه من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يمكنك الدخول على متصفح الويب الذي تقوم باستخدامه. في محرك البحث قم بكتابة اسم التطبيق وهو اليوتيوب الأسود وانقر على زر التحميل. ثم قم بالنقر على خيار التنزيل على أي حال. بعد إتمام عملية التثبيت انتقل إلى التطبيق وقم بإتباع التعليمات ثم قم باستخدام التطبيق بنجاح.

اليوتيوب الأسود

يجب العلم أن بلاك يوتيوب هو واحد من أبرز النسخ المعدلة التي قامت بإطلاقها الشركة، كما أنه من التطبيقات الآمنة والفعالة والتي لا تسبب ضرر للجهاز، ومن المعروف أن اليوتيوب الرسمي يقوم بحظر الحسابات دون سبب ولكن ذلك لا يقوم بحظر الحسابات، عند تحميل اليوتيوب الأسود يمكنك التخلص من مشكلة الاعلانات التي تظهر في اليوتيوب الرسمي والتي يتم التخلص منها من خلال شراء النسخ المدفوعة.

مميزات اليوتيوب الأسود

يمتلك ذلك التطبيق العديد من المميزات التي تميزه عن التطبيق الرسمي ومن أبرز تلك المميزات: