“أنا سبونچ بوب أصفر كموني“ تردد قناة سبيستون على نايل سات لمتابعة أحلى كرتون وأغاني الأطفال 

تم إطلاق قناة سبيستون في الآونة الأخيرة وهي واحدة من القنوات الفضائية المفضلة لدى الكثير من الأطفال ونجحت في الحصول على نسب مشاهدة مرتفعة من مختلف الدول العربية وذلك لأنها تقوم بعرض المسلسلات الكرتونية على مدار اليوم التي يحبها الأطفال، كما أنها تقوم أيضا بتنمية مهارات الأطفال من خلال المحتوى الذي تعرضه، وذلك جعل الكثير من الآباء والأمهات يتساءلوا عن تردد قناة سبيستون الذي يساعدك في استقبال القناة بشكل مجاني ودون الحاجة إلى دفع اشتراك شهري، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

تردد قناة سبيستون

يمكنك الآن تثبيت القناة بسهولة على الرسيفر الخاص بك وذلك بواسطة القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي:

التردد: 11758.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6،

خطوات استقبال القناة على الرسيفر الخاص بك

يوجد مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها بشكل دقيق من أجل تثبيت القناة بنجاح ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز الصيانة وهي: